 بالصور...السفير البريطاني ''طوماس رايلي'' يعطي انطلاقة مركز الاستقبال والإرشاد بسجن أيت ملول ﻿
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بالصور...السفير البريطاني ''طوماس رايلي'' يعطي انطلاقة مركز الاستقبال والإرشاد بسجن أيت ملول

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 00:34 بالصور...السفير البريطاني طوماس رايلي يعطي انطلاقة مركز الاستقبال والإرشاد بسجن أيت ملول | بوليتيك
بالصور...السفير البريطاني ''طوماس رايلي'' يعطي انطلاقة مركز الاستقبال والإرشاد بسجن أيت ملول
أعطى السفير البريطاني بالمغرب ''طوماس رايلي'' زوال اليوم رفقة ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعطى السفير البريطاني بالمغرب ''طوماس رايلي'' زوال اليوم رفقة ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المرصد المغربي للسجون وثلة من المسؤولين الأمنيين والسياسيين ''أعطى'' انطلاقة خدمة مركز الاستقبال والإرشاد بالسجن المحلي أيت ملول 2 والذي يهدف إلى تسهيل الولوج للخدمات العمومية والادارية بالمؤسسة السجنية من طرف المرتفقين خاصة الفئات الهشة كما يهدف إلى معالجة طلبات النزلاء عن قرب والبث فيها، وتحسيس النزلاء بالاجراءات الإدارية والمساطر القانونية الواجب اتباعها.

وقدمت للسفير البريطاني بهذه المناسبة جملة من الشروحات والبيانات عن هذه المؤسسة السجنية ومرافقها الحيوية التي اطلع عليها عن قرب من خلال قيامه رفقة الوفد المرافق له بجولة استطلاعية داخل المؤسسة وقدمت دروس توعية لعدد من النزلاء والنزيلات عن دور هذا المركز وطريقة اشتغاله واستفادتهم من خدماته المتعددة التي ترمي بالأساس إلى إعطاء صورة جديدة من أجل إرساء نموذج جديد للإدارة، يجعلها رهن إشارة المرتفقين، فعالة ومتفاعلة، تضمن سهولة الولوج إلى الخدمات الإدارية إيمانا منها بأهمية الارتقاء بأداء المرفق العام وتطوير مقومات تسيير آليات اشتغالها''، حسب ما أُعلن عنه مسؤولو إدارة السجون خلال حفل الافتتاح.

ويتكون مركز الاستقبال والإرشاد بالسجن المحلي أيت ملول من مكتب لمعالجة الشكايات، ومكتب خاص بالتوجيه للرعاية اللاحقة، إضافة إلى مكتب التتبع النفسي والإجتماعي للسجناء والسجينات، وتتمثل الفئات المستهدفة من إحداث هذا المركز في عائلات السجناء والزوار والسجناء المفرج عنهم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن إطلاق هذا النوع من المراكز داخل المؤسسات السجنية، يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون في الرقي بمؤسساتها عن طريق مقاربة أمنية وقائية تروم إلى الحد من تفشي السلوكات الإنحرافية داخل السجون، وضبط المخالفات المخلة بضوابط العمل لدى الموظفين، وحل النزاعات بين السجناء عن طريق إعمال مسطرة الوساطة للتخفيف من الاحتقان داخل السجون كبديل للجوء للمساطر التأذيبية والعقابية، علاوة على تجهيز السجون بمعدات وأدوات متطورة للمراقبة والضبط والتحكم لمحاربة كل الآفات الدخيلة على المؤسسات السجنية.

 

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شوف تيفي المغرب أيت ملول السفير البريطاني افتتاح مركز الاستقبال والإرشاد السجن المحلي أيت ملول 2 يشرف

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