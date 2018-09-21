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فيضانات قــوية تجتاح قرى أيت بوكماز في أزيلال

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 23:44 فيضانات قــوية تجتاح قرى أيت بوكماز في أزيلال | مجتمع
فيضانات قــوية تجتاح قرى أيت بوكماز في أزيلال
اجتاحت فيضانات قوية عددا من القرى الجبلية في إقليم آزيلال، تسببت في إغراق بنيات تحتية، وطرق، ومدارس في منطقة آيت بوكماز، فضلا عن إتلاف أراض زراعية.

شوف تيفي:

اجتاحت فيضانات قوية عددا من القرى الجبلية في إقليم آزيلال، تسببت في إغراق بنيات تحتية، وطرق، ومدارس في منطقة آيت بوكماز، فضلا عن إتلاف أراض زراعية.

وعرفت المنطقة الجبلية المذكورة، أمس الخميس، أمطارا رعدية، امتدت لساعات، ما تسبب في تجمع كميات مهمة من المياه، اجتاحت قرى المنطقة المهمشة، وألحقت أضرارا بالمنازل، وأقسام المدارس، وغيرها من البنايات، فضلا عن قطع الطرقات والمسالك القروية.

ووفق مصادر إعلامية محلية، فقد تكبد سكان قرى أرباط أكوربي، وآيت إيمي، وأدازان، خصوصا، خسائر جسيمة، بسبب فيضان وادي آيت بوكماز، الذي ارتفع منسوب مياهه بشكل كبير، حيث جرفت السيول المحاصيل الزراعية، واقتحمت المنازل.

وأكدت ذات المصادر، أن المياه غمرت أيضا إحدى المدارس، حيث نجا العشرات من التلاميذ رفقة أساتذتهم من الموت غرقا، مما اضطرهم إلى إخلاء المدرسة دقائق قبل اجتياح السيول للأقسام.

وعبر برلماني، ممثل منطقة دمنات أزيلال، وفق ذات المصادر، عن استيائه من إهمال السلطات لنداءات متكررة، وجهت إليها على مدى ثلاث سنوات لحماية السكان من أخطار السيول، التي تعرفها آيت بوكماز سنويا.

وأضاف،أن المنطقة مشمولة بتهميش مقصود، مستكنرا رفض تشكيل لجان لتقصي الأضرار في المناطق المنكوبة، وإنجاز برنامج استثنائي لتهيئة وادي آيت بوكماز، لحماية السكان من مخاطر الفيضانات، فضلا عن تأجيل إنجاز الطريق الإقليمية 3107 في المنطقة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فيضانات قرى أيت بوكماز أزيلال

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