بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية ﻿

أعلن مصطفى أصلالو عضو المكتب السياسي لحزب لحركة الشعبية، عن تقدمه للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

شوف تيفي

أعلن مصطفى أصلالو عضو المكتب السياسي لحزب لحركة الشعبية، عن تقدمه للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

وأوضح مصطفى أصلالو، وفق طلب تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، و الذي تقدم به اليوم الجمعة 21 شتنبر 2018، إلى رئيس المؤتمر واللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 المزمع عقده نهاية شهر شتنبر الجاري، أن ترشحه نابع ''من أجل المساهمة في تطوير حزب الحركة الشعبية وتجديد أساليب واليات اشتغاله لجعله مستقطبا للنخب ومعبئا للشباب ومنصفا للنساء''.

وأضاف عضو المجلس الوطني، حسب ذات المصدر، '' وإيمانا بضرورة إتاحة الفرصة لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسير مختلف أجهزته مع مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولا سيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة ''.

كما أبرز أن ترشحه من '' أجل تفعيل الديمقراطية الداخلية والقطع مع منطق التوافقات بتقديم مرشح واحد وأوحد تحت مبرر الحفاظ على تماسك الحزب وكأن الديمقراطية مرادفة للتفرقة والصراعات في تعارض صريح مع حق المؤتمرات والمؤتمرين في استعمال صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم بكل حرية دون إغراء أو ضغط'' .