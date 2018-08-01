 بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الصحة تكشف حقيقة اختفاء الأنسولين من المركز الصحي لافيليت بالبيضاء | بوليتيك

وزارة الصحة تكشف حقيقة اختفاء الأنسولين من المركز الصحي لافيليت بالبيضاء

بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية | بوليتيك

بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية

وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018 | بوليتيك

وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018

أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص | بوليتيك

أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص

برلمانية فرنسيـــة: ليــس على الدولة تنظيم الإسلام في فرنسا | دولي

برلمانية فرنسيـــة: ''ليــس على الدولة تنظيم الإسلام في فرنسا''

الحرمان من الكهرباء والنقل المدرسي يدفع مواطنين إلى اقتحام مقر جماعة بأكادير للإحتجاج على رئيسة المجلس (فيديو+ صور حصرية | مجتمع

الحرمان من الكهرباء والنقل المدرسي يدفع مواطنين إلى اقتحام مقر جماعة بأكادير للإحتجاج على رئيسة

بالصورة..فنان مشهور يعلن انسحابه من سهرة ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

بالصورة..فنان مشهور يعلن انسحابه من سهرة ''ميمون الوجدي''

بالفيديو..الطريق بين أرفود والراشيدية مقطوعة | مجتمع

بالفيديو..الطريق بين أرفود والراشيدية مقطوعة

انقلاب قارب مطاطي بسيدي إفني يسفر عن توقيف 3 أفراد ينتمون لشبكة متخصصة في الهجرة السرية | حوادث و حقوق

انقلاب قارب مطاطي بسيدي إفني يسفر عن توقيف 3 أفراد ينتمون لشبكة متخصصة في الهجرة السرية

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 22:25 بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية | بوليتيك
بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية
أعلن مصطفى أصلالو عضو المكتب السياسي لحزب لحركة الشعبية، عن تقدمه للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

شوف تيفي

أعلن مصطفى أصلالو عضو المكتب السياسي لحزب لحركة الشعبية، عن تقدمه للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

وأوضح مصطفى أصلالو، وفق طلب تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، و الذي تقدم به اليوم الجمعة 21 شتنبر 2018، إلى رئيس المؤتمر واللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 المزمع عقده نهاية شهر شتنبر الجاري، أن ترشحه نابع ''من أجل المساهمة في تطوير حزب الحركة الشعبية وتجديد أساليب واليات اشتغاله لجعله مستقطبا للنخب ومعبئا للشباب ومنصفا للنساء''.

وأضاف عضو المجلس الوطني، حسب ذات المصدر، '' وإيمانا بضرورة إتاحة الفرصة لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسير مختلف أجهزته مع مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولا سيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة ''.

كما أبرز أن ترشحه من '' أجل تفعيل الديمقراطية الداخلية والقطع مع منطق التوافقات بتقديم مرشح واحد وأوحد تحت مبرر الحفاظ على تماسك الحزب وكأن الديمقراطية مرادفة للتفرقة والصراعات في تعارض صريح مع حق المؤتمرات والمؤتمرين في استعمال صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم بكل حرية دون إغراء أو ضغط'' .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحركة الشعبية مصطفى أصلالو ترشح منصب الأمين العام حزب السنبلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الصحة تكشف حقيقة اختفاء الأنسولين من المركز الصحي لافيليت بالبيضاء | بوليتيك

وزارة الصحة تكشف حقيقة اختفاء الأنسولين من المركز الصحي لافيليت بالبيضاء

وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018 | بوليتيك

وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018

أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص | بوليتيك

أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص

سكووب...وزارة الصحة تعين مديرا جديدا على رأس مستشفى تيزنيت بعد ضجة طبيب الفقراء | بوليتيك

سكووب...وزارة الصحة تعين مديرا جديدا على رأس مستشفى تيزنيت بعد ضجة طبيب الفقراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الامير هاري يتعرض لموقف محرج.. حاول يسلم على محجبة بالوجه.. شوفو كيفاش عتق الموقف‎ | قنوات أخرى
منذ 32 دقيقة

الامير هاري يتعرض لموقف محرج.. حاول يسلم على محجبة بالوجه.. شوفو كيفاش عتق الموقف‎

بالفيديو..جماهير ودادية متفائلة بالفوز على سطيف الجزائــري | خارج البلاطو

بالفيديو..جماهير ودادية متفائلة بالفوز على سطيف الجزائــري

بالفيديو..لحظة وصول الجماهير الجزائرية ملعب دونور قبل مباراة الوداد | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة وصول الجماهير الجزائرية ملعب دونور قبل مباراة الوداد

أول فيديو..لحظة إخماد حريق مصنع القنيطرة بالطــائرات | خارج البلاطو

أول فيديو..لحظة إخماد حريق مصنع القنيطرة بالطــائرات

﻿

آخر المستجدات

وزارة الصحة تكشف حقيقة اختفاء الأنسولين من المركز الصحي لافيليت بالبيضاء | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

وزارة الصحة تكشف حقيقة اختفاء الأنسولين من المركز الصحي لافيليت بالبيضاء

بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية | بوليتيك

بعد طــول انتظــار ..ظهور المنافس الأول للعنصر على رأس الحركــة الشعبية

وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018 | بوليتيك

وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018

أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص | بوليتيك

أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.