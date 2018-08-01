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وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 22:21 وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018 | بوليتيك
وزارة أمزازي توضح حقيقة نسبة الهدر المدرسي للموسم الدراسي 2017-2018
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة الهدر المدرسي بلغت بسلك التعليم الابتدائي 5.7 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018،

شوف تيفي

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة الهدر المدرسي بلغت بسلك التعليم الابتدائي 5.7 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، وأنها تضاعفت خلال الموسم الدراسي 2017-2018 مقارنة مع الموسم الدراسي، أنها وخلافا لما تم تداوله، لا تهم إلا العالم القروي، أما نسبة الهدر المدرسي بالسلك الابتدائي على المستوى الوطني فقد بلغت 1.1 في المائة خلال الموسم الدراسي2017-2018، بما يعادل 38740 تلميذة وتلميذ.

وأضافت الوزارة وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، ''أk على مستوى السلك الثانوي الإعدادي، فقد بلغت نسبة الهدر المدرسي سنة 2018-2017 12 في المائة على المستوى الوطني، أي ما يعادل 183218 تلميذة وتلميذا''.

كما أوضح البلاغ أن '' مجموع التلاميذ الذين غادروا المدرسة بالسلكين معا على المستوى الوطني خلال الموسم الدراسي 2018-2017 هو 221958 تلميذا وتلميذة، وتبقى نسب الهدر المدرسي لهذا الموسم بعيدة كل البعد عما تم تداوله من كونها قد تضاعفت مقارنة مع 2016-2017''.

ودعت الوزارة في ذات البلاغ، إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعطيات المتعلقة بالمنظومة التربوية قبل نشرها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وزارة أمزازي توضيحي حقيقة الهدر المدرسي الموسم الدراسي

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