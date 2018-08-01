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أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 21:34 أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص | بوليتيك
أمزازي يوصــي بالصرامة في تدبيــر الموارد البشرية لتدارك الخصاص
حثت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى والبحث العلمي، في مذكرة وجهتها إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على التزام أقصى درجات الدقة والصرامة في شأن تدبير الموارد البشرية بقطاع

شوف تيفي:

حثت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى والبحث العلمي، في مذكرة وجهتها إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على التزام أقصى درجات الدقة والصرامة في شأن تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية.

وتأتي المذكرة الوزارية رقم 0999-18، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، في إطار توقعات بتزايد أعداد هيئة التدريس، التي ستحال على التقاعد سواء ، بحد السن، أو التقاعد النسبى، والتى ستترك خصاصا كبيرا في أطر هيئة التدريس.

وأوصت الوزارة باسترجاع كل أطر هيئة التدريس، التي تزاول المهام الإدارية، أو التسيير المالي والمادي، والذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، إلا وفق ما هو مسموح به بموجب النصوص القانونية المنظمة، وباستثناء مهام الإدارة التربوية، وإلغاء جميع التكليفات التي همت أطر التدريس لمزاولة مهام إدارية أو مالية، والتى تمت بعد 31-12-2011، تاريخ انتهاء العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفى الوزارة، ودعوة المستفيدين من الإعفاء بسبب الإعاقة لعرض ملفات على قسم صحة الموظفين لتجديد رخصة الإعفاء قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، وعدم وضع أطر هذه الوزارة رهن إشار أي جهة، باستثناء تلك المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم 2.3.422 (بتاريخ 30-01-2014) الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ونفس الإجراء يتخذ بخصوص طلبات الإلحاق.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات نبه، في تقريره الأخير، إلى أن 10871 رجل تعليم استفادوا من عملية تغيير الإطار والإدماج.

وأوصى المجلس بتوقيف العمل بتغيير إطار هيئة التدريس إلى إطار الإداريين، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاستعانة، بشكل مؤقت، بخدمات الأساتذة الذين سبق تغيير إطارهم إلى إداريين، وذلك لسد الخصاص في هيئة التدريس إلى حين تعويضهم، ووضع نظام تحفيزي متعلق بالحركات الانتقالية بشكل يضمن توزيعا ملائما بين مختلف جهات المملكة.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن هذه العملية لم تتقيد دائما بالشروط التنظيمية سارية النفاذ ، بل تمت أيضا بناء على اعتبارات أخرى كالتفرغ النقابي، أو الحالة الصحية للمعنيين بالأمر.

وحسب المجلس الأعلى للحسابات، فقد ترتب عن الطريقة التي دارت بها عملية تغيير الإطار أثار سلبية، يمكن إجمالها في الاكتظاظ في الحجرات، بما لذلك من مخاطر على تدني جودة التعليم، وتضخم الطاقم الإداري على حساب هيئة التدريس، مما أفضى إلى زيادة في نفقات الدعم والإسناد، دون أن يكون لهذا الأخير أي أثر على الجانب المتعلق بمهمة التدريس.

 

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