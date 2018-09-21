 الحرمان من الكهرباء والنقل المدرسي يدفع مواطنين إلى اقتحام مقر جماعة بأكادير للإحتجاج على رئيسة المجلس (فيديو+ صور حصرية ﻿
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الحرمان من الكهرباء والنقل المدرسي يدفع مواطنين إلى اقتحام مقر جماعة بأكادير للإحتجاج على رئيسة المجلس (فيديو+ صور حصرية

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 21:06 الحرمان من الكهرباء والنقل المدرسي يدفع مواطنين إلى اقتحام مقر جماعة بأكادير للإحتجاج على رئيسة المجلس (فيديو+ صور حصرية | مجتمع
الحرمان من الكهرباء والنقل المدرسي يدفع مواطنين إلى اقتحام مقر جماعة بأكادير للإحتجاج على رئيسة المجلس (فيديو+ صور حصرية
أقدم عدد من المواطنين والمواطنات القاطنين بمنطقة ''تدوارت'' التابعة ترابيا لجماعة الدراركة عمالة أكادير إدوتنان على اقتحام قاعة الإجتماعات بمقر الجماعة تنديدا بحرمانهم من الربط الكهربائي والنقل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم عدد من المواطنين والمواطنات القاطنين بمنطقة ''تدوارت'' التابعة ترابيا لجماعة الدراركة عمالة أكادير إدوتنان على اقتحام قاعة الإجتماعات بمقر الجماعة تنديدا بحرمانهم من الربط الكهربائي والنقل المدرسي والتهميش والإقصاء الذي يحاصرهم من كل جانب جراء سياسة المنتخبين بالمنطقة.

ورفع المحتجون شعارات منادية بتفعيل مضامين الخطابات الملكية الرامية إلى خدمة المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية بما يضمن لهم ظروف العيش الكريم وعلى رأسها الربط بالتيار الكهربائي وتجنيب الساكنة الظلام الدامس الذي يعيشون تحت جناحه منذ سنوات عديدة بفعل سياسة التماطل والوعود الزائفة التي تنهجها رئيسة المجلس الجماعي تجاه مطالب الساكنة المتضررة.



وعبر مجموعة من السكان الغاضبون عن استنكارهم الشديد لممارسة سياسة الهروب للأمام التي تنهجها رئيسة المجلس الجماعي اتجاه ملف ربط ساكنة ''تدوارت'' بالكهرباء وتوفير النقل المدرسي لأطفال المنطقة الذين يتابعون دراستهم على بعد كيلومترات من مقر سكناهم، إذ يضطرون لقطع مسافات طويلة بشكل يومي للالتحاق بحجرات الدرس، الشيء الذي يزيد من معاناتهم خاصة مع تهاطل الأمطار في فصل الشتاء، واجتياح الأودية والسيول للمنطقة، وهو ما يهدد أرواحهم في كثير من الأحيان، لتدفع الظروف الإستثنائية التي تعيشها المنطقة في فصل الشتاء إلى انقطاع الكثيرين عن الدراسة، مخافة أن تجرفهم السيول على حد قول المحتجين.

ويطالب ساكنة ''تدورات'' من رئيسة المجلس الجماعي للدراركة بالوفاء بوعودها التي قدمتها للساكنة خلال حملاتها الإنتخابية، وذلك بالتعجيل بتوفير الإنارة داخل منازلهم ووضع وسائل للنقل المدرسي رهن إشارة التلاميذ المتمدرسين، تنزيلا للتوجهات الملكية السامية الهادفة لخدمة المواطن ضمانا لكافة حقوقه المشروعة.

واستنفر هذا الشكل الاحتجاجي مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث تمكن قائد الجماعة من احتواء الوضع، وامتصاص غضب الساكنة قبل وقوع ما لا تحمد عقباه، إذ سرع إلا عقد اجتماع فوري مع المحتجين للإستماع لمطالبهم، في انتظار إيجاد حل لها وتنزيلها على أرض الواقع من طرف رئيسة المجلس الجماعي تفاديا لتواصل الاحتقان بالمنطقة.

‫شوف تيفي

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