بالصورة..فنان مشهور يعلن انسحابه من سهرة ''ميمون الوجدي'' ﻿

أعلن الفنان رشيد برياح، يومه الجمعة، انسحابه من السهرة المزمع تنظيمها قريبا بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط، وذلك من أجل تقديم الدعم المالي للفنان ''ميمون الوجدي'' المصاب بمرض السرطان.

''شوف تيفي''

أعلن الفنان رشيد برياح، يومه الجمعة، انسحابه من السهرة المزمع تنظيمها قريبا بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط، وذلك من أجل تقديم الدعم المالي للفنان ''ميمون الوجدي'' المصاب بمرض السرطان.

ولمح الفنان الوجدي بطريقة غير مباشرة إلى الأسباب التي جعلته يعتذر عن المشاركة في الحفل، معبرا في الوقت نفسه عن حبه الكبير لابن مدينته ميمون الوجدي والذي تجمعه به علاقة صداقة قوية.

وكتب برياح في تدوينته: ''أعلن انسحابي من الحفل الذي سيقام يوم 29 بمسرح محمد الخامس ، تكريما لأخي ورفيق الدرب في التمانينات ، ميمون شفاه الله ، حيت رشيد برياح يفضل شرب الماء من راس العين ، وليس من يكثرو اليدين ويتخلط الماء بالطين ، يقول المثل عزها تعزك ، اعتذر مرة أخرى لأخي ميمون والفنان الستاتي والله المعين''.