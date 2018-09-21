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بالفيديو..الطريق بين أرفود والراشيدية مقطوعة

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 20:24 بالفيديو..الطريق بين أرفود والراشيدية مقطوعة | مجتمع
بالفيديو..الطريق بين أرفود والراشيدية مقطوعة
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقاطع فيديو، توثق لتوقف أكثر من أربعين حافلة لنقل السياح، بعد أن غمرت السيول الطريق الرابطة بين أرفود والراشيدية.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقاطع فيديو، توثق لتوقف أكثر من أربعين حافلة لنقل السياح، بعد أن غمرت السيول الطريق الرابطة بين أرفود والراشيدية.

وحسب مصدر مطلع فإن ارتفاع سيول إحدى الأودية، تسبب في عزل المنطقة، وحرم المئات من التلاميذ إلى التوجه للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى حرمان السياح من مواصلة رحلتهم في اتجاه مدينة الراشيدية.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المتواجدين بعين المكان، حملوا المسؤولية لوزارة المكلف بالتجهيز التي كان من المفروض عليها تشييد قنطرة لتسهيل حركة السير خلال فترة التساقطات المطرية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أرفود الراشيدية قنطرة

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