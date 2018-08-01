انقلاب قارب مطاطي بسيدي إفني يسفر عن توقيف 3 أفراد ينتمون لشبكة متخصصة في الهجرة السرية ﻿

فجر انقلاب قارب مطاطي يحمل مهاجرين سريين قبالة سواحل منطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني ملف شبكة متخصصة في تهجير الشبان والقاصرين نحو جزر الكناري، وأدى الحادث إلى توقيف 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

فجر انقلاب قارب مطاطي يحمل مهاجرين سريين قبالة سواحل منطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني ملف شبكة متخصصة في تهجير الشبان والقاصرين نحو جزر الكناري، وأدى الحادث إلى توقيف 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة التهجير الني تنشط في الهجرة السرية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد تم افتضاح أمر أفراد شبكة الهجرة السرية بعد إنقاذ مهاجرين سريين يوم الأربعاء الماضي إثر انقلاب قارب كان على متنه بشاطئ امي نتركا بمير اللفت بإقليم سيدي إفني، حيث أسفرت التحقيقات التي أجريت مع الناجين من حادث الانقلاب عن كون صاحب القارب وشخصين آخرين كانوا على متنه هم الواقفين وراء عملية تهجير شبان مغاربة إلى الجزر الكناري.

هذا وأحيل الموقوفين الثلاث على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول حول المنسوب لهم وهوية باقي المتورطين في هذه العمليات التي تستهدف القاصرين والشبان من أجل توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن عناصر الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري بسيدي إفني تمكنت من إغاثة مهاجرين سريين بينهم فتاة، كانوا على متن قارب مطاطي، متجهين نحو جزر الكناري وبعد وصولهم لمير اللفت تعرض القارب الذي يقلهم للانقلاب، حيث لقي شاب حتفه على الفور، فيما نجا 6 شبان من موت محقق، وفقد 8 آخرين، حيث لفظ البحر جثث اثنين منهما على مستوى يوم أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة 21 شتنبر 2018.

وكانت السلطات المغربية قد توصلت بإخبارية من نظيرتها الإسبانية على خلفية توقيف 12 قاصرا بالجزر الكناري ينحدرون من مدينة أكادير، ومن شأن هذا أن يسفر عن مفاجآت أخرى في ملف تهجير القاصرين والشبان نحو الفردوس الأوروبي، والتي استفحل بشكل كبير في الآونة الأخيرة بمختلف شواطئ المملكة.