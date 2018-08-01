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إدانة ناشر الفيديوهات الجنسية لتلميدة قاصر بتيزنيت بالحبس النافذ...تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 20:05 إدانة ناشر الفيديوهات الجنسية لتلميدة قاصر بتيزنيت بالحبس النافذ...تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
إدانة ناشر الفيديوهات الجنسية لتلميدة قاصر بتيزنيت بالحبس النافذ...تفاصيل حصرية
قضت الغرفة الجنحية الابتدائية بمحكمة الإستئناف بأكادير، زوال أمس الخميس بإدانة شاب عشريني ب 5 سنوات سجنا نافذا والصائر والاجبار في الأدنى على خلفية تورطه في قضية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت الغرفة الجنحية الابتدائية بمحكمة الإستئناف بأكادير، زوال أمس الخميس بإدانة شاب عشريني ب 5 سنوات سجنا نافذا والصائر والاجبار في الأدنى على خلفية تورطه في قضية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بكارتها، فضلا عن التغرير بها مع تهديدها ونشر فيديوهات إباحية لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فهذه الفضيحة الجنسية تفجرت بمدينة تيزنيت أواخر شهر ماي الماضي، وذلك بعد انتشار فيديوهات فاضحة توثق لممارسة جنسية تجمع بين تلميذة قاصرة وشاب عشريني، وانتشرت على نطاق واسع عبر تطبيق ''الواتساب'' بين شباب المدينة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن مقاطع الفيديو الإباحية تعود لتلميذة تبلغ من العمر 16 سنة، وتدرس بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة، وتظهر من خلالها وهي عارية كليا من ملابسها، وتقوم بممارسة الجنس رفقة عشيقها.

وأضافت ذات المصادر، أن ظهور هذه الأشرطة الإباحية خلف استنفارا أمنيا و موجة من الصدمة والحيرة في صفوف ساكنة المدينة، ولقي استنكارا من لدن فعاليات هيئة التدريس بتيزنيت، التي عبرت عن شجبها الشديد لمثل هذه السلوكات الانحرافية، التي تضرب في عمق التعليم المغربي وتسوق لصورة قاتمة عنه.

وعلاقة بذات الموضوع كشفت مصادر ''شوف تيفي''، أن تسريب هذه الفضيحة الجنسية جعل المصالح الأمنية تتجاوب بشكل سريع معها ودخلت على خط القضية، حيث تمكنت في ظرف وجيز من توقيف بطل هذه الأشرطة، وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات تصويره لهذه المشاهد الجنسية رفقة التلميذة، ونوعية العلاقة التي تربط بينهما.

وبينت التحقيقات الأولية التي أجريت مع العشيق، أنه على علاقة غرامية بالتلميذة منذ نحو 4 سنوات، وتطورت علاقتهما إلى أن وصلت للفراش بعدما وعدها بالزواج، حيث كانا يذهبان بين الفينة والأخرى لأحد المنازل ويستمتعان بلحظات حميمية يؤثتها الجنس.

وبعد أن فطنت الفتاة لحيلته، وكونه فقط يتلاعب بمشاعرها رفضت الاستمرار معه في ممارسة الجنس الأمر الذي دفعه إلى تهديدها وتعنيفها مما جعلها تستجيب مرة أخرى لرغباته وطلباته الجنسية، إذ أمرها بتصوير جسدها عارية والقيام بحركات إباحية مختلفة وإرسال الفيديو له، وهو ما تم بالفعل تضيف مصادرنا.

وأدى رفض الفتاة مرة أخرى للرضوخ لنزواته الجنسية إلى قيامه بمشاركة الفيديوهات الجنسية والاباحية التي توصل بها منها من قبل مع أصدقائه عبر تقنية الواتساب الأمر الذي تسبب في انتشارها على نطاق واسع سواء بالواتساب أو الفيسبوك لتعم الفضيحة مدينة الفضة، وتصبح حديث الصغير والكبير بالمدينة، ما دفع بالسلطات الأمنية إلى الدخول على خط القضية ومباشرة تحرياتها التي أفضت لتوقيفه، وإحالته على أنظار العدالة، لينتهي به المطاف بين أسوار السجن بعد الحكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير فيديوهات جنسية تلميذة قاصر تيزنيت ناشر بطل 5 سنوات سجنا نافذا

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