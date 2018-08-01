مُــــــــثير..المغرب إستورد 12 مليون لتر من النبيد الإسباني خلال النصف الأول من 2018 ﻿

ضاعفت إسبانيا صادراتها من الخمور نحو المغرب بنسبة 33 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2018، حسب ما أورده تقرير صادر عن مرصد سوق النبيذ بإسبانيا.

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ضاعفت إسبانيا صادراتها من الخمور نحو المغرب بنسبة 33 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2018، حسب ما أورده تقرير صادر عن مرصد سوق النبيذ بإسبانيا.

ووفق ذات المصدر، فإن واردات المغرب من النبيذ الاسباني انتقلت من 350 ألف لتر خلال النصف الأول من 2017، إلى 12 مليون في الفترة نفسها من سنة 2018، لتصل قيماتها إلى ما يقارب 8 ملاين أورو.

وأضاف التقرير ، أن صادرات إسبانيا من الخمور نحو افريقيا انخفضت ب3.5 في المائة من حيث الحجم، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 18 في المائة لتصل لـ41.6 مليون أورو.

وسجل التقرير ذاته، ارتفعا في مبيعات الخمور بالجزائر، فيما انخفضت بشكل حاد في كل من نيجيريا وطوغو وغانا والكاميرون، مشيرا إلى أن إسبانيا صدرت خمورها نحو 38 سوق إفريقية في النصف الأول من 2018.