خطير.. سيدة خنقات طفل عندو 7سنين وبغات تقتلو وسط دارهم فالداخلة وهاشنو وقع‎ ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة من إحباط عملية محاولة القتل نفذتها امرأة في حق طفل ذو سبع سنوات بداخل منزل ذويه بحي أم التونسي بالمدينة.

شــوف تيڤي: يحيى الغليظ

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة من إحباط عملية محاولة القتل نفذتها امرأة في حق طفل ذو سبع سنوات بداخل منزل ذويه بحي أم التونسي بالمدينة.

وحسب مصدر مطلع، أنه قد تبين أن المشتبه فيها ولجت إلى المنزل المذكور في غياب والدة الطفل قصد قتل هذا الأخير عن طريق خنقه، انتقاماً من والدته التي رفضت تسليمها ابنتها التي سبق أن سلمتها لها منذ سنوات قصد تربيتها.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم وضع الموقوفة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث وتقديمها أمام العدالة.