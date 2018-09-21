 بالصور..تلميذ يدخل في إضراب عن الطعام واعتصام أمام مؤسسة تعليمية بزاكورة بعد حرمانه من التسجيل ﻿
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بالصور..تلميذ يدخل في إضراب عن الطعام واعتصام أمام مؤسسة تعليمية بزاكورة بعد حرمانه من التسجيل | مجتمع

بالصور..تلميذ يدخل في إضراب عن الطعام واعتصام أمام مؤسسة تعليمية بزاكورة بعد حرمانه من التسجيل

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بالصور..تلميذ يدخل في إضراب عن الطعام واعتصام أمام مؤسسة تعليمية بزاكورة بعد حرمانه من التسجيل

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 19:37 بالصور..تلميذ يدخل في إضراب عن الطعام واعتصام أمام مؤسسة تعليمية بزاكورة بعد حرمانه من التسجيل | مجتمع
بالصور..تلميذ يدخل في إضراب عن الطعام واعتصام أمام مؤسسة تعليمية بزاكورة بعد حرمانه من التسجيل
يخوض تلميذ يدعى ''م ط'' منذ صباح اليوم الجمعة 21 شتنبر 2018، إعتصاما مفتوح اوإضرابا عن الطعام أمام ثانوية ''صلاح الدين الأيوبي'' بجماعة ''النقوب'' إقليم زاكورة، وذلك بعد رفض إدارة المؤسسة التعليمية تسجيله

شوف تيفي:زاكورة

يخوض تلميذ يدعى ''م ط'' منذ صباح اليوم الجمعة 21 شتنبر 2018، إعتصاما مفتوح اوإضرابا عن الطعام أمام ثانوية ''صلاح الدين الأيوبي'' بجماعة ''النقوب'' إقليم زاكورة، وذلك بعد رفض إدارة المؤسسة التعليمية تسجيله خلال بداية الموسم الدراسي الحالي وحرمانه من متابعة دراسته إسوة بباقي زملائه.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالتلميذ الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية باكالوريا تعرض للفصل من طرف إدارة الثانوية السالفة الذكر السنة مع نهاية الموسم الدراسي الفارط نتيجة رسوبه، ليقدم بطلب التسجيل هذه السنة غير أنه تفاجأ برفض طلب.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن التلميذ استفسر عن سبب رفض المؤسسة تسجيله ليخبره المدير بكون الأكاديمية الجهوية للتربيوية والتكوين بجهة درعة تافيلالت هي من قامت بفصله ليلجأ بعد إخباره بالأمر للأكاديمية والتي نفت له جملة وتفصيلا مزاعم المدير، مؤكدة له أنها لم تتوصل بأي ملف في الموضوع باسمه، ليعود التلميذ أدراجه صوب مؤسسته التعليمية ويفاتح المسؤول الإداري عنها بما توصل به من الأكاديمية وبعد عدة محاولات لمعرفة سبب الحرمان من الدراسة وتدخل مجموعة من الفعاليات الجمعوية وأصحاب النوايا الحسنة على الخط تمت مطالبة التلميذ بتوقيع التزام من طرف والديه.

وأضافت ذات المصادر، أنه بالرغم من توقيع الالتزام ظلت الأمور على حاله دون أن يتمكن ''م.ط'' من التسجيل ليقدم على تسطير برنامج نضالي بدأه باعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام صباح اليوم أمام باب الثانوية مطالبا من وزارة التربية الوطنية وكل المسؤولين على حقل التربية والتكوين بالمغرب للتدخل العاجل لتمكينه من العودة لحجرات الدرس كغيره من التلاميذ، ومستنكرا في ذات الوقت هذا الحيف والظلم الذي طاله من مدير المؤسسة بعد الإجهاز على حقه الدستوري في التعليم بدون أسباب ومبررات قانونية على حد تعبيره في بيان أصدره بهذا الخصوص.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة صور تلميذ حرمان من التسجيل اعتصام أمام ثانوية اضراب عن الطعام

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