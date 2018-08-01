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سكووب...وزارة الصحة تعين مديرا جديدا على رأس مستشفى تيزنيت بعد ضجة طبيب الفقراء

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 19:30 سكووب...وزارة الصحة تعين مديرا جديدا على رأس مستشفى تيزنيت بعد ضجة طبيب الفقراء | بوليتيك
سكووب...وزارة الصحة تعين مديرا جديدا على رأس مستشفى تيزنيت بعد ضجة طبيب الفقراء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة عينت مديرا جديدا على رأس إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، خلفا للمدير السابق ''حمايتي'' الذي تم إعفاؤه من مهامه وتنقيله نحو مستشفى انزكان

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة عينت مديرا جديدا على رأس إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، خلفا للمدير السابق ''حمايتي'' الذي تم إعفاؤه من مهامه وتنقيله نحو مستشفى انزكان كطبيب جراح بعد الصراع الذي الذي كان بينه وبين الدكتور الشافعي ''المثير للجدل''.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المدير المعين هو حديث التخرج من مدرسة الصحة العمومية التي تخرج منها في شهر يوليوز الماضي.

وأضافت ذات المصادر، أن المدير الجديد سبق له الاشتغال بالمندوبية الإقليمية للصحة بإنزكان كإطار متصرف لسنوات عديدة قبل أن يلج المدرسة العمومية للصحة للتكوين على مستوى الإدارة والتسيير.

وينتظر المدير الجديد عدة ملفات ساخنة لإيجاد حل لها بعدما شهد المستشفى صراعا قويا بين عدة أطراف لما تفجرت قضية طبيب الفقراء ''المهدي الشافعي''، وهو ما أخل بالسير العادي للمؤسسة الصحية، الأمر الذي يتطلب من المدير الجديد إعادة الثقة للمواطنين ''التيزنتيين'' تجاه المركب الاستشفائي وإرجاعه لسكته الصحيحة لتقديم خدمات ذات جودة عالية لنسبة كبيرة من المرضى الذين يقصدون المستشفى من مختلف قرى ومداشر إقليم تيزنيت.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد سبق وأن عينت د. هدى كوندي الأخصائية في السرطان كمديرة مؤقتة للمستشفى إلى حين تعيين مدير رسمي.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت سكوب تعيين مدير جديد المستشفى الإقليمي الحسن الأول وزارة الصحة

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