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فتح باب الترشيحات لقيادة الحركة الشعبية

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 18:52 فتح باب الترشيحات لقيادة الحركة الشعبية | بوليتيك
فتح باب الترشيحات لقيادة الحركة الشعبية
أعلن رئيس اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العام لحزب الحركة الشعبية الذي من المقرر أن يجرى أيام 28 و29 و30 شتنبر2018، عن فتح باب الترشيحات للأمانة العامة للحزب.

شوف تيفي

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العام لحزب الحركة الشعبية الذي من المقرر أن يجرى أيام 28 و29 و30 شتنبر2018، عن فتح باب الترشيحات للأمانة العامة للحزب.

وأكد بلاغ أصدره رئيس اللجنة التنظيمية، على أن تاريخ وضع الترشيحات هو يومه الجمعة 21 شتنبر ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وستغلق باب الترشيحات يوم 27 شتنبر 2018 على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية رئيس المؤتمر أنه سيعلن على الترشيحات بعد المصادقة على مشروع النظام الأساسي للحزب من طرف المؤتمر الوطني باعتباره أعلى هيأة تقريرية، وبعد دراسة ملفات الترشيحات ومدى استيفائها للقواعد القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

 

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