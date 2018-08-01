 دبلوماسي فرنسي يفضح النظام الجزائري: ''بوتفليقة على قيد الحياة بشكل مصطنع'' ﻿
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دبلوماسي فرنسي يفضح النظام الجزائري: بوتفليقة على قيد الحياة بشكل مصطنع | دولي

دبلوماسي فرنسي يفضح النظام الجزائري: ''بوتفليقة على قيد الحياة بشكل مصطنع''

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دبلوماسي فرنسي يفضح النظام الجزائري: ''بوتفليقة على قيد الحياة بشكل مصطنع''

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 18:38 دبلوماسي فرنسي يفضح النظام الجزائري: بوتفليقة على قيد الحياة بشكل مصطنع | دولي
دبلوماسي فرنسي يفضح النظام الجزائري: ''بوتفليقة على قيد الحياة بشكل مصطنع''
فضح بيرنار باجولي السفير السابق للجزائر والمدير السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، النظام الجزائري، خلال حوار أجراه مع صحيفة لوفيغارو نشر يومه الجمعة، ما يؤكد على توتر للعلاقات بين

''شوف تيفي''

فضح بيرنار باجولي السفير السابق للجزائر والمدير السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، النظام الجزائري، خلال حوار أجراه مع صحيفة لوفيغارو نشر يومه الجمعة، ما يؤكد على توتر للعلاقات بين الجزائر وباريس.

وحسب الموقع الفرنسي المذكور فإن برنار باجولي، قال: '' الرئيس بوتفليقة ، مع كل الاحترام الذي أكنه له، يبقى على قيد الحياة بشكل مصطنع. ولن يتغير شيء في الفترة الانتقالية''.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية، قامت خلال الأسبوع الجاري، بسحب كل الشرطيين المنتشرين عادا أمام الممثليات الدبلوماسية الفرنسية وذلك ردا على قيام فرنسا بإلغاء الحراس من أمام منزل السفير الجزائري.

‫شوف تيفي

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