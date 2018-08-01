شــخص نتاحل صفة بوليسي ودركي ونصب على مواطنين بالداخلة ﻿

أفلحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص بحي السلام من أجل النصب والاحتيال مع انتحال صفة ينظمها القانون.

''شوف تيفي''

أفلحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص بحي السلام من أجل النصب والاحتيال مع انتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب ما كشف عنه مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، فقد جاء ذلك بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص ضد الموقوف كونه كان يتقدم منهم على متن سيارة ويخبرهم تارة كونه شرطي وتارة أخرى كونه دركي وأنه يمر بضائقة مالية وأن ابنته ووالدته مصابتين بمرض يستدعي إجراء عملية جراحية مكلفة، حيث تمكن من النصب عليهم والحصول على مبالغ مالية متفاوتة.

وأكد المصدر ذاته بأنه وبناء على التحريات تم إخضاع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.