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'' أخنوش'' يزور تمصلوحت للوقوف على واقع خدمات الصحة والتعليم والشغل على هامش انعقاد جامعة الشباب الأحرار

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 17:21 أخنوش يزور تمصلوحت للوقوف على واقع خدمات الصحة والتعليم والشغل على هامش انعقاد جامعة الشباب الأحرار | بوليتيك
'' أخنوش'' يزور تمصلوحت للوقوف على واقع خدمات الصحة والتعليم والشغل على هامش انعقاد جامعة الشباب الأحرار
في إطــار برنامجه الحزبي،قام عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بزيارة جماعة تمصلوحت على بعد ساعات من تنظيم الجامعة الصيفية للأحرار بمراكش، وذلك للوقوف على واقع عدد من الخدمات الأولوية

شوف تيفي

في إطــار برنامجه الحزبي،قام عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بزيارة جماعة تمصلوحت على بعد ساعات من تنظيم الجامعة الصيفية للأحرار بمراكش، وذلك للوقوف على واقع عدد من الخدمات الأولوية لساكنة الجماعة.

وفي ذات الوقت شملت زيارة عزيز أخنوش،حسب ما توصلت له شوف تيفي، اجتماعا بالمنتخبين المحليين، وزيارة لمستوصف وإعدادية وثانوية بالإضافة للمنطقة الصناعية بالجماعة، كمــا اجتمع أخنوش بالمنتخبين المحليين بتمصلوحت تفعيلا لدورية وزارة الداخلية من أجل بحث وضعية لقطاعات الاجتماعية، والرفع من مستوى التنمية بالمنطقة.

وفي ذات السياق تعرف رئيس التجمعيين عن قرب في حديثه مع طبيب المستوصف بالجماعة عن الصعوبات التي تعترض تقديم الخدمات الطبية بالمنطقة، كما اجتمع بالأطر التربوية والمتمدرسين باعدادية وثانوية الجماعة للوقوف عن قرب على واقع التمدرس بالمنطقة.

من جهة أخرى تفقد بعد ذلك عزيز أخنوش المنطقة الصناعية لتمصلوحت والمؤهلات التي تتيحها من أجل خلق فرص شغل لشباب المنطقة.

هـــذا وتهدف زيارة عزيز أخنوش لهذه المرافق الحيوية للاطلاع عن قرب على واقع قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، ومن أجل الاستماع بشكل مباشر لساكنة الجماعة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغربّ التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش

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