عاجل..شواطئ سيدي إفني تواصل قذف جثث المهاجرين السريين بعد العثور على جثة ثانية ﻿

لفظ شاطئ تامحروشت ''plage sauvage'' بميراللفت إقليم سيدي إفني قبل قليل جثة شاب ثاني من الشبان 8 المفقودين نهاية الأسبوع الماضي بعدما انقلب بهم قارب مطاطي للهجرة السرية بالمنطقة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لفظ شاطئ تامحروشت ''plage sauvage'' بميراللفت إقليم سيدي إفني قبل قليل جثة شاب ثاني من الشبان 8 المفقودين نهاية الأسبوع الماضي بعدما انقلب بهم قارب مطاطي للهجرة السرية بالمنطقة.

وحسب مصادر ''شـــوف تيفي'' من عين المكان فقد عثر مجموعة من الصيادين على جثة الشاب مرمية جنبات الشاطئ وفي حالة جد مزرية بعدما ظلت داخل المياه لمدة طويلة ويرجح أنها تعود لمهاجر سري كان رفقة 14 مهاجرا آخرين انقلب بهم قارب مطاطي يوم الأحد الماضي بسواحل شاطئ ''امي نتركا''، حيث تم إنقاذ 7 منهم بينهم فتاة فيما بقي 8 آخرين في عداد المفقودين.

وأضافت ذات المصادر، أن الشاطئ لفظ جثة أولى يوم أمس وتعود لأحد المفقودين الثمانية الذين انتهت رحلتهم بطريقة مأسوية، حينما كانوا يطمحون للعبور للضفة الأخرى بالفردوس الأوروبي.

هذا، واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان، وتمت معاينة الجثة، قبل أن يتقرر بأمر من النيابة العامة المختصة نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق دقيق لتحديد هوية الهالك، ومعرفة حيثيات وملابسات تعرضه للغرق.