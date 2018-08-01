تدهور الحالة الصحية لزعيم البوليساريو تستنفر أجهزة الاستخبارات الجزائرية ﻿

نشرت الصحيفة الاسبانية ''إل موندو'' خبرا مفاده أن الحالة الصحية لإبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو الوهمية، قد تدهورت في الآونة الأخيرة ، تحت عنوان ''المخاوف من خطر وفاة زعيم البوليساريو'' بعد نقله

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نشرت الصحيفة الاسبانية ''إل موندو'' خبرا مفاده أن الحالة الصحية لإبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو الوهمية، قد تدهورت في الآونة الأخيرة ، تحت عنوان ''المخاوف من خطر وفاة زعيم البوليساريو'' بعد نقله إلى مستشفى في الجزائر العاصمة، الأمر الذي خلق،حسب نفس المصدر تعبئة قوية على مستوى المناطق الجزائرية بما في ذلك أجهزة الاستخبارات الجزائرية للبحث عن بديل له لا لشيئ سوى للتشويش على المملكة خصوصا في قضية الصحراء المغربية .



ويُـــعاني زعيم جبهة البوليساريو من التهاب الكبد الذي وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا ممــا أدى إلى تشمع الكبد، وهو ماليس بالغريب حيث سبق وكثرت الشائعات حول حالته الصحية بعد انتخابه في يوليو 2016.

يُــــشــار أن المشاكل الصحية لرئيس الجبهة الوهمية تحدث نفسها عند الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، هذا الأخير الذي بين الحياة والموت بعد تعرضه لحادث دماغي عام 2013 .