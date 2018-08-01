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الإطاحة بـ ''امرأة'' حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 16:47 الإطاحة بـ امرأة حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة | حوادث و حقوق
الإطاحة بـ ''امرأة'' حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة صباح اليوم الجمعة من إحباط عملية محاولة قتل نفذتها امرأة في حق طفل ذو سبع سنوات بداخل منزل ذويه بحي أم التونسي بالمدينة.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة صباح اليوم الجمعة من إحباط عملية محاولة قتل نفذتها امرأة في حق طفل ذو سبع سنوات بداخل منزل ذويه بحي أم التونسي بالمدينة.

وحسب مصدر مطلع فقد تبين أن المشتبه فيها ولجت إلى المنزل المذكور في غياب والدة الطفل قصد قتل هذا الأخير عن طريق خنقه انتقاما من والدته التي رفضت تسليمها ابنتها التي سبق أن سلمتها لها منذ سنوات قصد تربيتها.

بناء عليه، يضيف المصدر ذاته، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم وضع الموقوفة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث وتقديمها أمام العدالة.

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المغرب شوف تيفي المنطقة الإقليمية حي التونسي النيابة العامة

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