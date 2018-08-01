عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير ﻿

أقدم صباح اليوم الجمعة 21 شتنبر الجاري شخصان في حالة سكر على الإعتداء على حارس أمن خاص بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن التاني بواسطة قارورة للغاز المسيل للدموع “الكريموجين”.

شوف تيفي:أكادير

أقدم صباح اليوم الجمعة 21 شتنبر الجاري شخصان في حالة سكر على الإعتداء على حارس أمن خاص بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن التاني بواسطة قارورة للغاز المسيل للدموع “الكريموجين”.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالشخصين هما شقيقين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قدما للمستشفى وهما في حالة سكر طافح، وحاولا الدخول لقسم المستعجلات لقياس ضغط الدم، الأمر الذي جعل حارس الأمن يتدخل لمنعهما بحجة عدم تواجد الطبيب ، ليتحول الأمر الى ملاسنات بين الجانبين، ما دفعهما إلى مهاجمته ومن كانوا بقسم المستعجلات من مرضى ومستخدمين بواسطة قارورة للغاز المسيل للدموع كانت بحوزتهما ما تسبب في حالات إغماء .

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن لعين المكان، وقامت باعتقال المعتدين وأحيلا على المصلحة الولائية لتعميق البحث معهما حول حيثيات وملابسات الواقعة في انتظار تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك، فيما تم نقل بعض المرضى وحارس الأمن إلى أحد الغرف المتواجدة بذات المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الأولية.