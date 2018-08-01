عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء ﻿

يعرف حي القرية بمدينة سلا، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، حالة استنفار أمني، وذلك خلال إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

''شوف تيفي''

يعرف حي القرية بمدينة سلا، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، حالة استنفار أمني، وذلك خلال إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

وحسب ما عاينت ''شوف تيفي'' فإن المئات من المواطنين، قرروا حضور إعادة تمثيل الجريمة، وذلك بعد أيام من تنظيم مسيرة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أول أمس الأربعاء 19 شتنبر الجاري، من توقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطهما في جريمة ضرب وجرح بالسلاح الأبيض مفضي إلى الموت جرت بمنطقة القرية بمدينة سلا بتاريخ 15 شتنبر الجاري.