 عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإطاحة بـ امرأة حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة | حوادث و حقوق

الإطاحة بـ ''امرأة'' حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع ''القنيطرة''

فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية | مجتمع

فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية

مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير

قبل صلاة الجمعة..عناصر الوقاية المدنية داخل حمام شعبي بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

قبل صلاة الجمعة..عناصر الوقاية المدنية داخل حمام شعبي بالفقيه بن صالح

رئاسة مجلس المستشارين بين الاستقلال والبــام والحمامة تُبعثر الأوراق | بوليتيك

رئاسة مجلس المستشارين بين الاستقلال والبــام والحمامة تُبعثر الأوراق

من يتحمل مسؤولية إلغاء التعرفة المخفضة لطلبة وتلاميذ مدينة تطوان؟؟ | بوليتيك

من يتحمل مسؤولية إلغاء التعرفة المخفضة لطلبة وتلاميذ مدينة تطوان؟؟

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 16:33 عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء | حوادث و حقوق
عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء
يعرف حي القرية بمدينة سلا، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، حالة استنفار أمني، وذلك خلال إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

''شوف تيفي''

يعرف حي القرية بمدينة سلا، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، حالة استنفار أمني، وذلك خلال إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

وحسب ما عاينت ''شوف تيفي'' فإن المئات من المواطنين، قرروا حضور إعادة تمثيل الجريمة، وذلك بعد أيام من تنظيم مسيرة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أول أمس الأربعاء 19 شتنبر الجاري، من توقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطهما في جريمة ضرب وجرح بالسلاح الأبيض مفضي إلى الموت جرت بمنطقة القرية بمدينة سلا بتاريخ 15 شتنبر الجاري.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المواطنين استنفار أمني القرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإطاحة بـ امرأة حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة | حوادث و حقوق

الإطاحة بـ ''امرأة'' حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع ''القنيطرة''

مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصــة صادمة و غير متوقعة حول قتل شابة مغربية بتركيا في ظروف غامضة ترويها العائلة بعد وصول جثمانها إلى المغرب | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

قصــة صادمة و غير متوقعة حول قتل شابة مغربية بتركيا في ظروف غامضة ترويها العائلة بعد وصول جثمانها إلى المغرب

جد مؤثر..لحظة وصول جثمان المغربية اللي قتلها راجلها فتركيا و انهــيار والدتها بمطار محمد الخامس بالبيضاء | بــووز

جد مؤثر..لحظة وصول جثمان المغربية اللي قتلها راجلها فتركيا و انهــيار والدتها بمطار محمد الخامس بالبيضاء

بالفيديو.. إنطلاق مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية بحضور المئات من المشاهير والفنانين… | قنوات أخرى

بالفيديو.. إنطلاق مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية بحضور المئات من المشاهير والفنانين…

شاهد: إعصار من نار يبتلع خرطوم رجال إطفاء في كندا | قنوات أخرى

شاهد: إعصار من نار يبتلع خرطوم رجال إطفاء في كندا

﻿

آخر المستجدات

الإطاحة بـ امرأة حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

الإطاحة بـ ''امرأة'' حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع ''القنيطرة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.