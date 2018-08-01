فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية ﻿

توصــلت ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد صادم، يكشف معاناة تلاميذ المناطق القروية بإقليم تزنيت في التنقل إلى المؤسسات التعلمية بواسطة حافلات للنقل العمومي.

"شوف تيفي":

توصــلت "شوف تيفي"، يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد صادم، يكشف معاناة تلاميذ المناطق القروية بإقليم تزنيت في التنقل إلى المؤسسات التعلمية بواسطة حافلات للنقل العمومي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن الفيديو تم التقاط تفاصيله المثيرة من جماعة أملن تافراوت بإقليم تزنيت، حيث يتم نقل التلاميذ إلى المؤسسات التي يدرسون بها بطريقة مستفزة، موضحة أن حافلة واحدة تنقل دفعة واحدة أكثر من 100 تلميذ وهو أمر غير مقبول.

وحمل آباء وأولياء أمور التلاميذ المسؤولية إلى وزارة التربية الوطنية، وإلى المكلفين بتسيير الشأن المحلي، داعين إلى ضرورة تخصيص حافلات جديدة، تمكن من نقل التلاميذ في ظروف مناسبة.