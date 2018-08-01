 فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإطاحة بـ امرأة حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة | حوادث و حقوق

الإطاحة بـ ''امرأة'' حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع ''القنيطرة''

فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية | مجتمع

فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية

مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير

قبل صلاة الجمعة..عناصر الوقاية المدنية داخل حمام شعبي بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

قبل صلاة الجمعة..عناصر الوقاية المدنية داخل حمام شعبي بالفقيه بن صالح

رئاسة مجلس المستشارين بين الاستقلال والبــام والحمامة تُبعثر الأوراق | بوليتيك

رئاسة مجلس المستشارين بين الاستقلال والبــام والحمامة تُبعثر الأوراق

من يتحمل مسؤولية إلغاء التعرفة المخفضة لطلبة وتلاميذ مدينة تطوان؟؟ | بوليتيك

من يتحمل مسؤولية إلغاء التعرفة المخفضة لطلبة وتلاميذ مدينة تطوان؟؟

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 15:18 فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية | مجتمع
فينك أوزير التعليــم..100تلمــيذ ينقلون على متن حافلة للنقل العمومي بتافراوت في ظروف مزرية
توصــلت ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد صادم، يكشف معاناة تلاميذ المناطق القروية بإقليم تزنيت في التنقل إلى المؤسسات التعلمية بواسطة حافلات للنقل العمومي.

"شوف تيفي":

توصــلت "شوف تيفي"، يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد صادم، يكشف معاناة تلاميذ المناطق القروية بإقليم تزنيت في التنقل إلى المؤسسات التعلمية بواسطة حافلات للنقل العمومي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن الفيديو تم التقاط تفاصيله المثيرة من جماعة أملن تافراوت بإقليم تزنيت، حيث يتم نقل التلاميذ إلى المؤسسات التي يدرسون بها بطريقة مستفزة، موضحة أن حافلة واحدة تنقل دفعة واحدة أكثر من 100 تلميذ وهو أمر غير مقبول.

وحمل آباء وأولياء أمور التلاميذ المسؤولية إلى وزارة التربية الوطنية، وإلى المكلفين بتسيير الشأن المحلي، داعين إلى ضرورة تخصيص حافلات جديدة، تمكن من نقل التلاميذ في ظروف مناسبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التلاميذ المؤسسات التعليمية النقل العمومي المواشي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمطار عاصفية قوية اليوم الجمعة في العديد من مناطق المملكة | مجتمع

أمطار عاصفية قوية اليوم الجمعة في العديد من مناطق المملكة

مصالح الدرك تحبط محاولة هجرة سرية بشاطئ واد لو | مجتمع

مصالح الدرك تحبط محاولة هجرة سرية بشاطئ واد لو

أمطار ورياح قوية اليوم الجمعة بهذه المناطق | مجتمع

أمطار ورياح قوية اليوم الجمعة بهذه المناطق

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم أبو الحقوق | مجتمع

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصــة صادمة و غير متوقعة حول قتل شابة مغربية بتركيا في ظروف غامضة ترويها العائلة بعد وصول جثمانها إلى المغرب | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

قصــة صادمة و غير متوقعة حول قتل شابة مغربية بتركيا في ظروف غامضة ترويها العائلة بعد وصول جثمانها إلى المغرب

جد مؤثر..لحظة وصول جثمان المغربية اللي قتلها راجلها فتركيا و انهــيار والدتها بمطار محمد الخامس بالبيضاء | بــووز

جد مؤثر..لحظة وصول جثمان المغربية اللي قتلها راجلها فتركيا و انهــيار والدتها بمطار محمد الخامس بالبيضاء

بالفيديو.. إنطلاق مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية بحضور المئات من المشاهير والفنانين… | قنوات أخرى

بالفيديو.. إنطلاق مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية بحضور المئات من المشاهير والفنانين…

شاهد: إعصار من نار يبتلع خرطوم رجال إطفاء في كندا | قنوات أخرى

شاهد: إعصار من نار يبتلع خرطوم رجال إطفاء في كندا

﻿

آخر المستجدات

الإطاحة بـ امرأة حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

الإطاحة بـ ''امرأة'' حاولت قتل طفل من أجل الانتقام بالداخلة

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل...شقيقان يهاجمان حارس أمن خاص بالكريموجين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب التي هزت مدينة ســـلا قبل عاشوراء

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..الإستعانة بطائرة للسيطرة على حريق مصنع ''القنيطرة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.