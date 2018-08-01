 مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض ﻿
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مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 15:38 مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض | حوادث و حقوق
مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض
اضطر موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر

شــوف تيفي:

اضطر موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل لتوقيف شخص عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بحي بلخياط بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه بتهديد المارة باستعمال سلاح أبيض، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة اضطر أمامها موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه، قبل أن يتم لاحقا خلال نفس اليوم توقيف هذا الأخير وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة

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