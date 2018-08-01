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رئاسة مجلس المستشارين بين الاستقلال والبــام والحمامة تُبعثر الأوراق

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 14:34 رئاسة مجلس المستشارين بين الاستقلال والبــام والحمامة تُبعثر الأوراق | بوليتيك
رئاسة مجلس المستشارين بين الاستقلال والبــام والحمامة تُبعثر الأوراق
كما كان منتظــرا قرر حزب الاستقلال تقديم مرشح للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين دون أن يحسم في اختيار اسم معين لخلافة حكيم بنشماش.

شوف تيفي

كما كان منتظــرا قرر حزب الاستقلال تقديم مرشح للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين دون أن يحسم في اختيار اسم معين لخلافة حكيم بنشماش.

وحسب مصـادر "شوف تيفي" فإن الحزب المعارض قرر تقديم مرشح لرئاسة مجلس المستشارين لمنافسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 16 أكتوبر المقبل.

وأضـــافت مصادر "شوف تيفي" أن الاتجاه العام داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يسير في منحى ترشيح عبدالصمد قيوح لدخول السباق على رئاسة الغرفة الثانية، غير أن قيوح ليس الاسم المقترح الوحيد داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بل هناك اسم مطروح بقوة ويتعلق الأمر بالنعم ميارة الكاتب العام للذراع النقابي للحزب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فيما هناك من يقول أن شيء ما يقع في كواليس حزب الميزان للدفع بعضو آخر .

ومن المنتظر أن يضع رؤساء فرق الأغلبية في مجلس المستشارين خيارا ثالثا في المنافسة على رئاسة مجلس المستشارين، حيث ستقدم الأغلبية مرشحا متواقفا عليه، باحتمال كبير أن يكون مستشارا من فريق التجمع الوطني للأحرار وهو ما سيبعثر الكبير من الأوراق السياسية الملعوبة ،سياق من يتربع على كرسي رئاسة مجلس المستشارين؟؟

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المنافسة حزب الاستقلال مجلس المستشارين

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