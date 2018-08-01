من يتحمل مسؤولية إلغاء التعرفة المخفضة لطلبة وتلاميذ مدينة تطوان؟؟ ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها باندهاش عدد من المنخرطين من بينهم طلبة وتلاميذ حين توجههم إلى شبابيك الانخراط بمدينة تطوان لإيداع طلب الحصول على بطاقة الانخراط ، حيث تم ابتداء من بداية السنة الدراسية

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصـادرها باندهاش عدد من المنخرطين من بينهم طلبة وتلاميذ حين توجههم إلى شبابيك الانخراط بمدينة تطوان لإيداع طلب الحصول على بطاقة الانخراط ، حيث تم ابتداء من بداية السنة الدراسية الحالية إلغاء امتياز التعرفة المخفضة بنسبة 50 بالمائة الخاصة ببطاقات الانخراط الجامعية والمدرسية بعدما كانت هذه المنظومة التعرفية قد دخلت حيز التطبيق ابتداء من شروع شركة فيتاليسترانسبور في استغلال مرفق النقل الحضري بمدينة تطوان وما بين الجماعات سنة 2013 .

وكان تفعيل هذه المنظومة الفريدة قد تم على إثر توجيه جماعة تطوان والسلطة الوصية سيلا من الملتمسات والطلبات إلى الشركة المدبرة للمرفق قصد تفعيل هذه الخدمة بعد الغليان الذي شهدته الساحة الطلابية ، وعلى إثر اجتماع على مستوى عالي ترأسته وزارة الداخلية تم الاتفاق في محضر رسمي على توفير هذه الخدمة الاستثنائية مقابل تعويض الشركة المفوض لها عن الفارق الناتج عن الخدمة المذكورة .

ويسود حاليا غليان كبير في أوساط الطلبة وأولياء التلاميذ نتيجة الإجهاز على هذه الخدمة التي تعد إحدى المكتسبات المهمة التي استفاد منها عدد مهم من المتمدرسين والطلبة منذ سنة 2013 و إلى غاية السنة الدراسية 2017-2018 الشيء الذي يعتبرونه إجهازا على مصالحهم ويصرون على تحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة الاجتماعية التي إضرت بشريحة مهمة من المتمدرسين.

وتشير بعض الإفادات إلى أن أسباب تعطيل الخدمة المذكورة تعزى إلى عدم وفاء السلطات بالتزاماتها المالية تجاه الشركة المعنية وذلك منذ سنة 2013-2014 على الرغم من المراسلات المتكررة بهذا الشأن . كما أفادت نفس المصادر أن الشركة على استعدادلاستئناف هذه الخدمة فور التوصل بمستحقاتها .

ويبقى السؤال المطروح بحدة هو مدى تفاعل جماعة تطوان وسلطات المدينة مع احتقان الأوساط الطلابية . وهل ستتدخل لمعالجة هذا المشكل ونزع فتيل التوتر أم أنها ستتجاهل الأمر دون حساب للعواقب خاصة أن معظم المستفيدين من هذه الخدمة من أوساط هشة ومن ذوي الدخل المحدود .