الحمـوشي يُعين''اسماعيل بنسامي'' على رأس الضابطة القضائية الأمنية مرس السلطان الفداء بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أنه تم تعيين العميد إسماعيل بنسامي رئيسا للضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية مرس السلطان الفداء ، وذلك خلفا للعميد شباب قادما إليها من الفرقة الجنائية الولائية بالدار

شوف تيفي: م.القاسمي

علمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أنه تم تعيين العميد إسماعيل بنسامي رئيسا للضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية مرس السلطان الفداء ، وذلك خلفا للعميد شباب قادما إليها من الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء.

ويعتـبر اسماعيل بنسامي من العناصر الأمنية المشهود لها بالكفاءة العالية و النزاهة و المهنية العالية و الذي من المنتظر أي يقدم إضافة نوعية كبيرة للمنطقة على مستوى تدخلات الضابطة القضائية .

وتندرج هذه التعيينات في إطار التداول على مواقع المسؤولية، وفسح المجال أمام كفاءات جديدة لتولي المسؤولية، فضلا عن مراعاتها للجانب الاجتماعي لموظفي الأمن.

يُــــــشار أن العميد بنسامي نجل نجيم بن السامي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضــاء ، و شقيق عبد الكبير بنسامي القــاضي بالمحكمة التجارية بنفس المدينة.