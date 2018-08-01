ترامب يقترح على إسبانيا بناء جدار في الصحراء الكبرى لوقف الهجرة ﻿

كشف وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح عليه بناء جدار عبر الصحراء الكبرى للتصدي للهجرة غير الشرعية.

شوف تيفي وكالات

كشف وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح عليه بناء جدار عبر الصحراء الكبرى للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الخارجية الإسباني، إنه أوضح لترامب أن الصحراء الكبرى تمتد على مسافة 4.8 آلاف كيلومتر، فأجابه الرئيس الأمريكي بأن "حدود الصحراء ليست أطول من حدودنا مع المكسيك"، والتي يبلغ طولها 3.2 ألف كيلومتر.

وجاءت تعليقات بوريل على هامش ندوة أول الثلاثاء، في "نادي القرن 21"، باعتبارها فضاء للنقاش السياسي والاقتصادي والثقافي في العاصمة مدريد، وتم نشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسبانية، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "يمكننا تأكيد ما قاله الوزير، لكننا لن نعلق على تصريحاته".