فضيحة بالجيش الجزائري..تعيين أكبر بارون للمخدرات الصلبة قائدا للقوات البرية ﻿

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، خلال الأسبوع الجاري عن تنصيب اللواء سعيد شنقريحة، قائدا للقوات البرية، خلفا للواء أحسن طافر، الذي أحيل على التقاعد، وذلك في إطار موجة تغييرات غير مسبوقة مست أهم قادة

"شوف تيفي":

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، خلال الأسبوع الجاري عن تنصيب اللواء سعيد شنقريحة، قائدا للقوات البرية، خلفا للواء أحسن طافر، الذي أحيل على التقاعد، وذلك في إطار موجة تغييرات غير مسبوقة مست أهم قادة المؤسسة العسكرية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه موقع "الجزائر تايمز" فإن منصب قائد القوات البرية، يعد بمثابة الرجل الثاني في الجيش الجزائري بعد قائد الأركان، كما أن أغلب من وصلوا لرئاسة الأركان سابقا مروا بهذا المنصب.

وأوضح الموقع الجزائري المذكور أن السؤال المطروح "كيف بعد أن كان سعيد شنقريحة ضمن لائحة المغادرين من سفينة المؤسسة العسكرية ثم ترقيته الى قائدا للقوات البرية؟، مشيرا إلى أن عدة تقارير، كانت تدينه وتشير إلى تحويله مخيمات تندوف لـ“محمية مافيوزية خاصة ” لما كان قائد الناحية العسكرية الثالثة تخضع لنفوذه حيث أصبحت المنطقة تعج بالجريمة الدولية العابرة للقارات من تجارة السلاح القادم من ليبيا وغيرها بعد انهيار نظام القذافي ، وتجارة المخدرات الصلبة القادمة من أمريكا اللاتينية عموما لتوزيعها نحو أوروبا انطلاقا من مخيمات تندوف، وكذلك تجارة البشر القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين نحو شمال إفريقيا للهجرة السرية نحو أوروبا تجي تفهم تهبل.