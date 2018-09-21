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بالصورة..إسحاق شارية بالمستشفى بعد سقـــوطه في الإنتخابات الجزئية | بوليتيك

بالصورة..إسحاق شارية بالمستشفى بعد سقـــوطه في الإنتخابات الجزئية

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بالصورة..إسحاق شارية بالمستشفى بعد سقـــوطه في الإنتخابات الجزئية

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 12:39 بالصورة..إسحاق شارية بالمستشفى بعد سقـــوطه في الإنتخابات الجزئية | بوليتيك
بالصورة..إسحاق شارية بالمستشفى بعد سقـــوطه في الإنتخابات الجزئية
تزامنا مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية بعمالة المضيق الفنيدق، نشر المحامي إسحاق شارية مرشح الحزب المغربي الليبيرالي، صورة له على حسابه بالفيسبوك، والتي ظهر بها داخل مصحة، عقب إجرائه

 "شــوف تيفــي":

تزامنا مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية بعمالة المضيق الفنيدق، نشر المحامي إسحاق شارية مرشح الحزب المغربي الليبيرالي، صورة له على حسابه بالفيسبوك، والتي ظهر بها داخل مصحة، عقب إجرائه لعملية جراحية.

وأوضح شارية من خلال تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، على أنه وتزامنا مع ظهور نتائج الانتخابات الجزئية، أجرى عملية جراحية كللت بالنجاح، موجها في الوقت نفسه التحية إلى الحزب الفائز بهذه الانتخابات.

وكتب شارية في تدوينته: "بمناسبة ظهور نتائج الانتخابات الجزئية لا يسعني وأنا راقد في المستشفى بمناسبة إجراء عملية جراحية كللت بالنجاح، إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لساكنة مرتيل المضيق الفنيدق، على منحي أصواتهم وثقتهم، واعدهم باني سأظل معهم وفيا لهم ولمشاكلهم وهمومهم، كما أتقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل على مجهوداته الجبارة في إنجاح هذا العرس الانتخابي، وأهنئ بالمناسبة الحزب الفائز متمنيا أن يكون في خدمة الصالح العام".

تجدر الإشارة إلى أن المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار أحمد لمرابط السوسي، حسم الانتخابات الجزئية لصالحه، وتوفق على إسحاق شارية ومرشح حزب العدالة والتنمية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك إسحاق شارية عملية جراحية

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