العثماني يستقــبل وزير الخارجية الموريتاني لتعزيز فرص التعاون الثنائي بين البلدين ﻿

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يومه الجمعة 21 شتنبر 2018، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها المسؤول الموريتاني للمغرب.

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استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يومه الجمعة 21 شتنبر 2018، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها المسؤول الموريتاني للمغرب.

وخلاله مباحثاته، وصف رئيس الحكومة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بالقوية والمتينة، مؤكدا استعداد المغرب على تطويرها من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون، وتجويد العلاقات على مستويات مختلفة.

كما أشاد رئيس الحكومة بالتعاون المغربي الموريتاني المتين، مشيرا إلى آفاق التعاون الواعدة بين البلدين، وإمكانية التنسيق في عدد من المجالات، في مقدمتها الفلاحة والصيد البحري، وكذا تبادل التجارب في مجال التكوين المهني والتعليم العالي.

من جانبه، وبعد أن نوّه بمستوى العلاقات القائمة بين المغرب وموريتانيا، شدد وزير الخارجية الموريتاني على ضرورة تعزيز فرص التعاون الثنائي، والعمل على تقوية العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الروابط المشتركة العديدة التي تميزها.

وأكد وزير الخارجية الموريتاني على وجود تفاعل إيجابي بين البلدين بشأن عدد من القضايا الأساسية، مشيدا بالروابط الأخوية والتاريخية بين الجانبين، والتي تشكل عوامل داعمة لتعاون أرحب وأوسع في عدة مجالات.