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بعد لمجرد..فنان متهم باحتجاز واغتصاب ثلاث نساء

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 09:47 بعد لمجرد..فنان متهم باحتجاز واغتصاب ثلاث نساء | حوادث و حقوق
بعد لمجرد..فنان متهم باحتجاز واغتصاب ثلاث نساء
قامت الشرطة الهندية، خلال الأسبوع الجاري، بإلقاء القبض على موسيقي هندي يبلغ من العمر 35 عامًا بثلاث تهم اغتصاب منفصلة.

''شوف تيفي''

قامت الشرطة الهندية، خلال الأسبوع الجاري، بإلقاء القبض على موسيقي هندي يبلغ من العمر 35 عامًا بثلاث تهم اغتصاب منفصلة.

وتحت عنوان ''تفوق على لمجرد..فنان يغتصب ثلاث نساء''، كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الجمعة، أن الفنان الهندي ''بندرا'' وفي حالتين من الحالات الثلاث، وجدته الشرطة قد أقام علاقات صداقة مع امرأتين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبل استدراجهما ثم احتجزاهما لعدّة أيام في استوديو التسجيل الخاص به واغتصابهما.

وأشارت ذات المصادر إلى أن نائب مفوض الشرطة، أفاد للصحف المحلية أنّ الرجل حامل دبلوم في الهندسة الصوتية، يدعى سانات بندرا، دعا الفتيات بمناسبات منفصلة إلى حفلات منزلية، وتم كشف أمره بعد أن تقدّمت إحداهن ببلاغ أفادت فيه أن بندرا دعاها إلى منزله لحضور حفلة وقبلت وعندما ذهبت إلى هناك، حاصرها لمدة سبعة أيام وتناوب على اغتصابها وتعذيبها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة الهندية الاغتصاب ثلاث نساء

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