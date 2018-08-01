وفد برلماني بريطاني يطلع على تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة ﻿

اطلع وفد برلماني بريطاني، يوم أمس الخميس بالعيون، على تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون – السمارة. وقدمت لهذا الوفد، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة، توضيحات وشروحات حول مهام واختصاصات

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اطلع وفد برلماني بريطاني، يوم أمس الخميس بالعيون، على تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون – السمارة. وقدمت لهذا الوفد، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة، توضيحات وشروحات حول مهام واختصاصات اللجنة وجهودها في مجال حقوق الإنسان بالجهة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس هذه اللجنة محمد سالم الشرقاوي.

وقال الشرقاوي، في تصريح للصحافة إن هذا اللقاء ركز على مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية، وذلك عبر تقديم ''معطيات دقيقة '' عن وضعية حقوق الإنسان في الجهة.

وذكر أنه تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها اللجنة، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، والهيئات المنتخبة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة وفقا للمعايير الدولية.

من جانبها ، عبرت فيكتوريا برينتيس ، عضو البرلمان البريطاني، عن سرورها بزيارة مدينة العيون، مشيرة إلى أن الغرض من هذه الزيارة هو الاطلاع عن قرب على وضعية حقوق الإنسان، والظروف المعيشية للسكان بالمنطقة.

وقالت في تصريح مماثل للصحافة ''هذه أول زيارة لنا إلى العيون، وعقدنا اجتماعات مهمة للغاية حول حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى قضايا أخرى''.

وخلال زيارته لمدينة العيون، التي استغرقت يومين، عقد أعضاء الوفد البريطاني سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي السلطات العمومية وعدد من فعاليات المجتمع المدني بالعيون.