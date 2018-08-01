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مصالح الدرك تحبط محاولة هجرة سرية بشاطئ واد لو

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 08:45 مصالح الدرك تحبط محاولة هجرة سرية بشاطئ واد لو | مجتمع
مصالح الدرك تحبط محاولة هجرة سرية بشاطئ واد لو
تمكنت مصالح الدرك الملكي، أمس الخميس، من إحباط محاولة حوالي 26 شخصا الهجرة بطريقة غير شرعية، انطلاقا من شاطئ واد لو في اتجاه الأراضي الإسباني، ما مكنها من حجز زورق من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الدرك الملكي، أمس الخميس، من إحباط محاولة حوالي 26 شخصا الهجرة بطريقة غير شرعية، انطلاقا من شاطئ واد لو في اتجاه الأراضي الإسباني، ما مكنها من حجز زورق من الحجم الكبير.

وأوضح مصدر مطلع أن مصالح الدرك وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، قامت بالترصد للمشاركين في هذه العملية ما مكنها من إحباطها وإيقاف 6 أشخاص بينهم قاصر، في حين تمكن الآخرون من الفرار خلال عملية الإيقاف.
وأكد ذات المصدر أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك بهذا الخصوص ما تزال جارية من أجل الإطاحة بزعيم هذه الشبكة التي تعمل على مساعدة الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية.

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