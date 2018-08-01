أمطار ورياح قوية اليوم الجمعة بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع كتل ضبابية محلية بالسواحل الأطلسية وبالواجهة المتوسطية .

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع كتل ضبابية محلية بالسواحل الأطلسية وبالواجهة المتوسطية .

كما سيلاحظ نزول زخات رعدية محلية بمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي خلال الزوال والليلة القادمة، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وسيلاحظ مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. وبالنسبة للرياح، ستهب معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي بالجنوب والمنطقة الشرقية، وضعيفة الى معتدلة بالشمال ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، ومابين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، ومابين 17 و22 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 23 و26 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 35 و38 درجة شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل سوس وتانسيفت، وما بين 30 و35 درجة بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.