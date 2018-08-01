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وزير الخارجية الموريتاني يزور المغرب اليوم و غدا

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 03:18 وزير الخارجية الموريتاني يزور المغرب اليوم و غدا | بوليتيك
وزير الخارجية الموريتاني يزور المغرب اليوم و غدا
يقوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ''إسماعيل ولد الشيخ أحمد''، بزيارة إلى المملكة المغربية يومي 20 و 21 شتنبر الجاري .

شوف تيفي

يقوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ''إسماعيل ولد الشيخ أحمد''، بزيارة إلى المملكة المغربية يومي 20 و 21 شتنبر الجاري .

وحسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فالزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، كما ستمكن من بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية، لتكون في مستوى علاقات الأخوة وحسن الجوار، التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما ستكون هذه الزيارة مناسبة للتنسيق والتشاور، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا.

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