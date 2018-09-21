الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن العامل الجديد المعين حديثا على رأس عمالة إنزكان أيت ملول ''إسماعيل أبو الحقوق'' قد قام يوم أمس الأربعاء 19 شتنبر 2018 بزيارة مفاجئة للملعب الجماعي ''تراست'' الواقع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن العامل الجديد المعين حديثا على رأس عمالة إنزكان أيت ملول ''إسماعيل أبو الحقوق'' قد قام يوم أمس الأربعاء 19 شتنبر 2018 بزيارة مفاجئة للملعب الجماعي ''تراست'' الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة إنزكان، وذلك للوقوف على الحالة المزرية التي أصبحت عليها مرافقه وأرضيته الاصطناعية التي تهالكت جوانب عديدة منها، والمنجزة في إطار صفقة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، ولم تمر عليها إلا مدة جد قصيرة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن حالة هذا الملعب المزرية وتدهور عشبه الاصطناعي و الروائح الكريهة والأزبال والأحراش المحيطة به، جعلت عددا من الفرق الرياضية الممارسة بمختلف أقسام عصبة سوس محرومة من خدماته، وعلى رأسهم فريق ''هلال تراست'' المنتمي للقسم الوطني الأول هواة شطر الجنوب، الذي يجري مقابلاته الرسمية خارج أسوار قلعته، وهو الأمر الذي يكبد خزينته المالية مصاريف وتكاليف إضافية تثقل كاهله.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن زيارة عامل إنزكان لمرافق الملعب جاءت بعدما عجزت مصالح الجماعة الحضرية لإنزكان التي تسيرها أغلبية من حزب العدالة والتنمية على تدبير مشكل هذا الملعب الرياضي، الذي يعيش على وقع الإهمال والتهميش، وحرم من خدماته مجموعة من النوادي الرياضية بسبب إغلاقه من طرف المجلس الجماعي لإنزكان، والوعود المقدمة لإصلاحه، والتي مازالت لم تتجسد على أرض الواقع منذ بداية سنة 2016 إلى حدود كتابة هذه الأسطر تضيف المصادر.

ومن جانبه أكد نائب رئيس فريق هلال تراست ''فيصل الروضي'' على أن هذه الزيارة التي قام بها عامل الإقليم هي بادرة خير وفأل على واقع هذا الملعب، الذي سيعتبر مكسبا رياضيا للمنطقة في حال تم تأهيله واستثمار مرافقه بالشكل المطلوب، ووضعها رهن إشارة الممثل الوحيد للمدينة بالبطولة الوطنية للهواة ''هلال تراست'' الذي يعاني الأمرين جراء الوضعية المزرية لهذه المنشأة الرياضية.

وأضاف ذات المتحدث قائلا '' أن على المجلس الجماعي لمدينة إنزكان تحمل مسؤوليته فيما آلت له وضعية هذا الملعب بمعية باقي الشركاء وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، والفاعلين في الحقل الرياضي والثقافي بالمنطقة، وهو ما يستوجب التعجيل بإصلاحه وجعله مكسبا رياضيا للمدينة التي تفتقر لمنشآت رياضية ذات جودة عالية تلبي حاجيات الفرق الرياضية وتكون في مستوى إنجازاتها والأقسام التي تمارسها بها.''