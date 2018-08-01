مجموعة ''التجاري وفا بنك'' تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 2.79 مليار درهم ﻿

سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة ''التجاري وفا بنك'' ارتفاعا نسبته 6 في المائة لتبلغ 2.79 مليار درهم، وذلك خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

شوف تيفي

سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة ''التجاري وفا بنك'' ارتفاعا نسبته 6 في المائة لتبلغ 2.79 مليار درهم، وذلك خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وأوضح البنك، في بلاغ حول نتائجه المالية برسم الفصل الأول من سنة 2018، أن نمو حصة المجموعة من النتيجة الصافية يعزى إلى الأداء الجيد على المستويات التجارية والعملياتية والمالية لمجموع الأقطاب المتمثلة في ''البنك بالمغرب وأوروبا والمناطق الخارجية (1.49 مليار درهم)، وشركات التمويل المتخصصة (0.28 مليار درهم)، وبنك التقسيط على المستوى الدولي (0.89 مليار درهم)''.

وأضاف المصدر ذاته، أن النتيجة الصافية بلغت 3.45 مليار درهم، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 3.26 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن الناتج البنكي الصافي، خلال هذه الفترة، تعزز بنسبة 7.5 في المائة ليسجل 11.3 مليار درهم، مقارنة مع متم يونيو من سنة 2017.

وأضاف البنك أن أرصدة شهادات الإيداع تقدر بحوالي 7.7 مليار درهم عند متم يونيو 2018، مشيرا إلى أنه تم إصدار شهادات بقيمة 1.2 مليار درهم بمدد تتراوح بين سنتين و3 سنوات وبأسعار فائدة تتراوح بين 2.83 في المائة و3.3 في المائة.

وخلص ''التجاري وفا بنك'' إلى أن أرصدة سندات شركات التمويل، تقدر بـ 4.3 مليار درهم في متم يونيو 2018، مشيرا إلى أنه وبرسم الفصل الأول من السنة الجارية، تم إصدار سندات شركات التمويل بمبلغ 1.2 مليار درهم لمدد تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وبأسعار فائدة بين 2.85 في المائة و3.36 في المائة.