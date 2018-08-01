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انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 02:20 انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج | اقتصاد
انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك على زيادة الإنتاج أثناء اجتماعها في الجزائر .

شوف تيفي:

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك على زيادة الإنتاج أثناء اجتماعها في الجزائر .

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 78 سنتا، أو 0.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 78.70 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي الخفيف منخفضة 32 سنتا، أو 0.45 بالمائة، إلى 70.80 دولار للبرميل بعدما صعدت حوالي 2 بالمائة في جلسة الأربعاء.

ويجري تداول خام برنت عند مستويات منخفضة بفارق ضئيل عن 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى له في حوالي أربعة أعوام بفعل توقعات بأن عقوبات أمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، ستخفض المعروض العالمي.

وتجتمع أوبك ومنتجون رئيسيون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، يوم الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية توزيع زيادات في المعروض للتعويض عن النقص في الإمدادات الإيرانية.

ومن غير المرجح أن يوافق الاجتماع على زيادة رسمية في إنتاج الخام، بالرغم من ضغوط متنامية لمنع زيادة حادة في الأسعار.

ووجه ترامب سهام انتقاده إلى أوبك اليوم وكتب على تويتر: ''نحن نحمي دول الشرق الأوسط، وبدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع! سنتذكر ذلك'': وأضاف ،''على منظمة أوبك المحتكرة للسوق ان تدفع الأسعار للانخفاض الآن!''

وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي، اتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون في يونيو الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بعد أن شاركوا في اتفاق لخفض الإمدادات بدأ سريانه في 2017.

ورغم هذا فإن متعاملين ومحللين كثيرين يتوقعون أن يتخطى برنت قريبا مستوى 80 دولارا.

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شوف تيفي المغرب أسعار النفط تغريدة ترامب أوبك زيادة الإنتاج

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