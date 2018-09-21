 ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم أبو الحقوق | مجتمع

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق''

مجموعة التجاري وفا بنك تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 2.79 مليار درهم | اقتصاد

مجموعة ''التجاري وفا بنك'' تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج | اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل | بوليتيك

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل

فيديو جد خطير..فركعو بوطا ليلة عاشوراء | بووز

فيديو جد خطير..فركعو ''بوطا'' ليلة عاشوراء

احتفال بطعم الرعب بزمزم بأحياء الدارالبيضاء‎ | بووز

احتفال بطعم الرعب بزمزم بأحياء الدارالبيضاء‎

ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم | مجتمع

ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم

تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس صور | مجتمع

تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر

خبر غير سار..واتسآب يختفي من أجهزة ملايين المستخدمين | نت 2.0

خبر غير سار..واتسآب ''يختفي'' من أجهزة ملايين المستخدمين

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 01:37 ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم | مجتمع
ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم
احتجت ساكنة حي النهضة بمدينة الداخلة، على افتتاح محل لبيع الخمور وسط حيّهم، وذلك عبر رسالة تنديد موقعة من طرف 200 شخص من ساكة الحي، تم توجيهها إلى السلطات المحلية المعنية بالأمر.

شـوف تيفي: يحيى الـغليـظ

احتجت ساكنة حي النهضة بمدينة الداخلة، على افتتاح محل لبيع الخمور وسط حيّهم، وذلك عبر رسالة تنديد موقعة من طرف 200 شخص من ساكة الحي، تم توجيهها إلى السلطات المحلية المعنية بالأمر.

وحسب الرسالة الاحتجاجية التي رفعتها ساكنة الحي المذكور إلى السلطات المحلية المعنية، تتوفر ''شـوف تيفي'' على نسخة منها، فإن الساكنة تطالب من الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إغلاق هذا المحل الذي اعتبروه خطيراً على أبناء الحيّ خصوصاً الشباب، وكذا إلغاء الترخيص الممنوح إلى صاحبه.

وقالت ساكنة الحي، على أن هذا المحل المختص في بيع الخمور، يعتبر خطيراً عليهم وعلى أسرهم صغاراً وكباراً، وعلى المارة وكذا تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية المتواجدة بالحي، خصوصاً أن المحل المذكور قد تم فتحه وسط حي شعبي، وبالقرب من مؤسسات تعليمية تستقبل أطفال الحي وشبابه.

كما أكدت الساكنة في ذات الرسالة الاحتجاجية، على أن حي النهضة يعرف عليه السكون والهدوء، إلا أنه تحول إلى وكر للمنحرفين وقطاع الطرق والخارجين عن القانون، بعدما تم افتتاح هذا المحل المختص في بيع الخمور.

هذا، وتعتزم ساكنة الحي المذكور، تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة، أمام المحل المذكور، وذلك مطالبة بإغلاقه وحسب الترخيص منه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الداخلة محل بيع الخمور ساكنة حي النهضة المؤسسات التعليمية المنحرفين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم أبو الحقوق | مجتمع

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق''

تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس صور | مجتمع

تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس ''صور''

الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة | مجتمع

الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة

شداتهم الكاميرا .. سيدتان دارو السحور والشعوذة داخل مقبرة بالقنيطرة يوم عاشوراء | مجتمع

شداتهم الكاميرا .. سيدتان دارو السحور والشعوذة داخل مقبرة بالقنيطرة يوم عاشوراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب المغرب العميق ..أحياء بكثافة سكنية كبيرة بأكادير يُضيئون بالشموع وسط أكاذيب ووعود المنتخبين الزائفة | خارج البلاطو
منذ 46 دقيقة

في قلب المغرب العميق ..أحياء بكثافة سكنية كبيرة بأكادير يُضيئون بالشموع وسط أكاذيب ووعود المنتخبين الزائفة

فيديو خطير..مضاربة بالأيدي بين سائقي سياراتي أجرة من الحجم الكــبير بالجديدة | بــووز

فيديو خطير..مضاربة بالأيدي بين سائقي سياراتي أجرة من الحجم الكــبير بالجديدة

من داخل السجن المحلي رأس الماء بفاس سجناء يجتازون الامتحان الكتابي لسلك الماستر | خارج البلاطو

من داخل السجن المحلي رأس الماء بفاس سجناء يجتازون الامتحان الكتابي لسلك الماستر

بالفيديو..لحظة القبض على شاب كيكريسي المواطنين بجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة القبض على شاب كيكريسي المواطنين بجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم أبو الحقوق | مجتمع
منذ 20 دقيقة

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق''

مجموعة التجاري وفا بنك تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 2.79 مليار درهم | اقتصاد

مجموعة ''التجاري وفا بنك'' تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج | اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل | بوليتيك

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.