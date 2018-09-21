ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم ﻿

احتجت ساكنة حي النهضة بمدينة الداخلة، على افتتاح محل لبيع الخمور وسط حيّهم، وذلك عبر رسالة تنديد موقعة من طرف 200 شخص من ساكة الحي، تم توجيهها إلى السلطات المحلية المعنية بالأمر.

شـوف تيفي: يحيى الـغليـظ

احتجت ساكنة حي النهضة بمدينة الداخلة، على افتتاح محل لبيع الخمور وسط حيّهم، وذلك عبر رسالة تنديد موقعة من طرف 200 شخص من ساكة الحي، تم توجيهها إلى السلطات المحلية المعنية بالأمر.

وحسب الرسالة الاحتجاجية التي رفعتها ساكنة الحي المذكور إلى السلطات المحلية المعنية، تتوفر ''شـوف تيفي'' على نسخة منها، فإن الساكنة تطالب من الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إغلاق هذا المحل الذي اعتبروه خطيراً على أبناء الحيّ خصوصاً الشباب، وكذا إلغاء الترخيص الممنوح إلى صاحبه.

وقالت ساكنة الحي، على أن هذا المحل المختص في بيع الخمور، يعتبر خطيراً عليهم وعلى أسرهم صغاراً وكباراً، وعلى المارة وكذا تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية المتواجدة بالحي، خصوصاً أن المحل المذكور قد تم فتحه وسط حي شعبي، وبالقرب من مؤسسات تعليمية تستقبل أطفال الحي وشبابه.

كما أكدت الساكنة في ذات الرسالة الاحتجاجية، على أن حي النهضة يعرف عليه السكون والهدوء، إلا أنه تحول إلى وكر للمنحرفين وقطاع الطرق والخارجين عن القانون، بعدما تم افتتاح هذا المحل المختص في بيع الخمور.

هذا، وتعتزم ساكنة الحي المذكور، تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة، أمام المحل المذكور، وذلك مطالبة بإغلاقه وحسب الترخيص منه.