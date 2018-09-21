 تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم أبو الحقوق | مجتمع

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق''

مجموعة التجاري وفا بنك تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 2.79 مليار درهم | اقتصاد

مجموعة ''التجاري وفا بنك'' تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج | اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل | بوليتيك

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل

فيديو جد خطير..فركعو بوطا ليلة عاشوراء | بووز

فيديو جد خطير..فركعو ''بوطا'' ليلة عاشوراء

احتفال بطعم الرعب بزمزم بأحياء الدارالبيضاء‎ | بووز

احتفال بطعم الرعب بزمزم بأحياء الدارالبيضاء‎

ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم | مجتمع

ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم

تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس صور | مجتمع

تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر

خبر غير سار..واتسآب يختفي من أجهزة ملايين المستخدمين | نت 2.0

خبر غير سار..واتسآب ''يختفي'' من أجهزة ملايين المستخدمين

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس ''صور''

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 01:22 تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس صور | مجتمع
تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس ''صور''
استفاد عدد من المتمدرسين بدائرة تافراوت الجبلية التابعة لإقليم تيزنيت يوم أمس بمجموعة أدوات ومحافظ دراسية إضافة لتسليم مفاتيح سيارات للنقل المدرسي أشرف عليها المدير الإقليمي لوزارة التربية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استفاد عدد من المتمدرسين بدائرة تافراوت الجبلية التابعة لإقليم تيزنيت يوم أمس بمجموعة أدوات ومحافظ دراسية إضافة لتسليم مفاتيح سيارات للنقل المدرسي أشرف عليها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ''إبراهيم إضرضار'' ورئيس المجلس الإقليمي وثلة من المنتخبين ورجال السلطة بالمنطقة وذلك بهدف تشجيع أبناء المنطقة التي تتواجد في وسط جغرافي يتسم بالصعوبة على التمدرس والتحصيل العلمي والمعرفي.

وحسب مسؤول داخل المجلس الإقليمي لتيزنيت لقناة ''شوف تيفي''، فهذه العملية ذات البعد الاجتماعي تندرج في إطار مشروع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي الذي يشرف عليه المجلس الاقليمي لعمالة إقليم تيزنيت، والذي عمل على اقتناء 27 حافلة للنقل المدرسي وضعت رهن إشارة الجماعات الترابية بالإقليم بدعم من الوكالة الوطنية لتنمية الواحات والأركان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بتكلفة مالية قدرت بعشرة (10) ملايين درهم. وهو شريك داعم لمختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال تسيير مرفق النقل المدرسي والتعليم الأولي بالإقليم.

وفي ذات السياق استفاد حوالي 2358 تلميذة وتلميذا من مبادرة توزيع المحافظ واللوازم الدراسية التي بلغت قيمتها المالية ما يناهز 500 ألف درهم، إلى جانب مبادرة النقل المدرسي التي تشرف عليها جمعية تنمية النقل المدرسي العمومي بتافراوت والتي تتوفر على أسطول من الحافلات ينقل يوميا 350 تلميذا مستفيدا بشكل مجاني بدعم من عدة شركاء اقتصاديين ومؤسساتيين.

وفي تعليق له على المبادرة، نوه المدير الإقليمي بهذه المبادرة وشدد على أهميتها القصوى في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والنهوض بأوضاع قطاع التعليم بالعالم القروي، والرفع من جودة مردوديته، في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة على مستوى إقليم تيزنيت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تافراوت الدائرة الجبلية تلاميذ استفادة لوازم دراسية حافلات للنقل المدرسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم أبو الحقوق | مجتمع

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق''

ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم | مجتمع

ساكنة حي النهضة بالداخلة تحتج على فتح محل لبيع الخمور وسط حيّهم

الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة | مجتمع

الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة

شداتهم الكاميرا .. سيدتان دارو السحور والشعوذة داخل مقبرة بالقنيطرة يوم عاشوراء | مجتمع

شداتهم الكاميرا .. سيدتان دارو السحور والشعوذة داخل مقبرة بالقنيطرة يوم عاشوراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب المغرب العميق ..أحياء بكثافة سكنية كبيرة بأكادير يُضيئون بالشموع وسط أكاذيب ووعود المنتخبين الزائفة | خارج البلاطو
منذ 46 دقيقة

في قلب المغرب العميق ..أحياء بكثافة سكنية كبيرة بأكادير يُضيئون بالشموع وسط أكاذيب ووعود المنتخبين الزائفة

فيديو خطير..مضاربة بالأيدي بين سائقي سياراتي أجرة من الحجم الكــبير بالجديدة | بــووز

فيديو خطير..مضاربة بالأيدي بين سائقي سياراتي أجرة من الحجم الكــبير بالجديدة

من داخل السجن المحلي رأس الماء بفاس سجناء يجتازون الامتحان الكتابي لسلك الماستر | خارج البلاطو

من داخل السجن المحلي رأس الماء بفاس سجناء يجتازون الامتحان الكتابي لسلك الماستر

بالفيديو..لحظة القبض على شاب كيكريسي المواطنين بجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة القبض على شاب كيكريسي المواطنين بجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم أبو الحقوق | مجتمع
منذ 20 دقيقة

الحالة المزرية لملعب رياضي بإنزكان تستنفر عامل الإقليم ''أبو الحقوق''

مجموعة التجاري وفا بنك تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 2.79 مليار درهم | اقتصاد

مجموعة ''التجاري وفا بنك'' تسجل ارتفاعا في النتيجة الصافية بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج | اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بعد تغريدة من ترامب تحث أوبك على زيادة الإنتاج

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل | بوليتيك

الحركة الشعبية: اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب تعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.