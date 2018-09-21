تلاميذ بالعالم القروي بإقليم تيزنيت يستفيدون من لوازم دراسية وحافلات للنقل المدرسي لمحاربة الهدر وتشجيع التمدرس ''صور'' ﻿

استفاد عدد من المتمدرسين بدائرة تافراوت الجبلية التابعة لإقليم تيزنيت يوم أمس بمجموعة أدوات ومحافظ دراسية إضافة لتسليم مفاتيح سيارات للنقل المدرسي أشرف عليها المدير الإقليمي لوزارة التربية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استفاد عدد من المتمدرسين بدائرة تافراوت الجبلية التابعة لإقليم تيزنيت يوم أمس بمجموعة أدوات ومحافظ دراسية إضافة لتسليم مفاتيح سيارات للنقل المدرسي أشرف عليها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ''إبراهيم إضرضار'' ورئيس المجلس الإقليمي وثلة من المنتخبين ورجال السلطة بالمنطقة وذلك بهدف تشجيع أبناء المنطقة التي تتواجد في وسط جغرافي يتسم بالصعوبة على التمدرس والتحصيل العلمي والمعرفي.

وحسب مسؤول داخل المجلس الإقليمي لتيزنيت لقناة ''شوف تيفي''، فهذه العملية ذات البعد الاجتماعي تندرج في إطار مشروع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي الذي يشرف عليه المجلس الاقليمي لعمالة إقليم تيزنيت، والذي عمل على اقتناء 27 حافلة للنقل المدرسي وضعت رهن إشارة الجماعات الترابية بالإقليم بدعم من الوكالة الوطنية لتنمية الواحات والأركان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بتكلفة مالية قدرت بعشرة (10) ملايين درهم. وهو شريك داعم لمختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال تسيير مرفق النقل المدرسي والتعليم الأولي بالإقليم.

وفي ذات السياق استفاد حوالي 2358 تلميذة وتلميذا من مبادرة توزيع المحافظ واللوازم الدراسية التي بلغت قيمتها المالية ما يناهز 500 ألف درهم، إلى جانب مبادرة النقل المدرسي التي تشرف عليها جمعية تنمية النقل المدرسي العمومي بتافراوت والتي تتوفر على أسطول من الحافلات ينقل يوميا 350 تلميذا مستفيدا بشكل مجاني بدعم من عدة شركاء اقتصاديين ومؤسساتيين.

وفي تعليق له على المبادرة، نوه المدير الإقليمي بهذه المبادرة وشدد على أهميتها القصوى في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والنهوض بأوضاع قطاع التعليم بالعالم القروي، والرفع من جودة مردوديته، في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة على مستوى إقليم تيزنيت.