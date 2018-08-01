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خبر غير سار..واتسآب يختفي من أجهزة ملايين المستخدمين | نت 2.0

خبر غير سار..واتسآب ''يختفي'' من أجهزة ملايين المستخدمين

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خبر غير سار..واتسآب ''يختفي'' من أجهزة ملايين المستخدمين

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 00:57 خبر غير سار..واتسآب يختفي من أجهزة ملايين المستخدمين | نت 2.0
خبر غير سار..واتسآب ''يختفي'' من أجهزة ملايين المستخدمين
في خطوة مثيرة غير سارة للملايين من مستخدمي أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن تطبيق ''واتسآب'' لم يعد متاحا للأشخاص الذين يستخدمون هاتف آيفون 4، بعد أن أنهت آبل دعم النسخة 7 من نظام التشغيل iOS.

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة غير سارة للملايين من مستخدمي أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن تطبيق ''واتسآب'' لم يعد متاحا للأشخاص الذين يستخدمون هاتف آيفون 4، بعد أن أنهت آبل دعم النسخة 7 من نظام التشغيل iOS.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم''، يومه الخميس، فقد سبق للشركة أن أوضحت في مدونة منشورة أنها ستواصل دعم نظام التشغيل iOS 7 حتى عام 2020، ولكن لن يعمل الإصدار الجديد من تطبيق المراسلة المملوك من قبل فيسبوك، إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 وما بعده.

وأشار الموقع ذاته إلى أن ذلك لن يؤثر على المستخدمين ممن لديهم ''واتسآب'' على أجهزتهم، حيث يجب أن يستمر في العمل حتى تاريخ 2020، ومع ذلك، فإذا قام المستخدم بمسح التطبيق، فلن يتمكن من إعادة تحميله من جديد، مبرزا أن بعض الميزات من المتوقع أن تتوقف عن العمل في الإصدارات القديمة، وبالتأكيد لن يحصل المستخدمون على أي ميزات جديدة تضيفها واتسآب، وتؤثر هذه الخطوة على أي مستخدم يمتلك هاتف آيفون 4S و5 و5C أو 5S، إذا لم يتم تحديث نظام iOS.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي واتساب آيفون التشغيل الإصدارات الحديثة

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