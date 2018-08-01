 الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة ﻿
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الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 00:50 الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة | مجتمع
الدخول المدرسي 2018-2019 محور اجتماع المجلس الإقليمي بتازة
شكلت الإجراءات المتخذة لضمان السير الجيد للدخول المدرسي 2018-2019 على مستوى إقليم تازة صلب النقاشات خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي المنعقدة اليوم الخميس.

شوف تيفي:

شكلت الإجراءات المتخذة لضمان السير الجيد للدخول المدرسي 2018-2019 على مستوى إقليم تازة صلب النقاشات خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي المنعقدة اليوم الخميس.

وقدم المدير الإقليمي للتعليم عرضا مفصلا حول المبادرات المتخذة من طرف الوزارة الوصية على صعيد إقليم تازة من أجل إنجاح هذا الدخول بمختلف جماعات الإقليم، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين.

وتوقف المدير عند سير هذه العملية برمتها، خاصة ما يرتبط بالدعم المدرسي، وتوزيع الموارد البشرية، واستقبال التلاميذ الداخليين، وتأهيل المؤسسات التربوية، والنقل المدرسي لاسيما لفائدة تلامذة العالم القروي.

وفي تدخله بالمناسبة، شدد عامل الإقليم مصطفى المعزة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين شروط التمدرس عبر تمكين مؤسسات التعليم بكافة الوسائل والإمكانيات اللازمة، داعيا المسؤولين المحليين للقيام بتشخيص لحاجيات القطاع، خاصة ما يهم النقل المدرسي بطريقة قمينة بالمساهمة في إعداد مقاربة فعالة من شأنها الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

وأكد المعزة على أهمية الاتفاقية-الإطار المتعلقة بدعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي بين الأطفال المنحدرين من أسر معوزة بالوسط القروي، والموقعة ، أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، وفق هندسة جديدة.

وتهدف المرحلة الثالثة من هذا الورش المجتمعي إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.

ومن جهته، أشار رئيس المجلس الإقليمي إلى الجهود التي يبذلها المجلس في مجال تطوير البنيات التحتية التربوية والنقل المدرسي بالإقليم، تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين المجلس والوزارة الوصية على قطاع التربية، مبرزا استعداد المجلس الإقليمي لدعم كافة التدابير المسطرة بهذا الخصوص.

وخلال هذه الدورة، تم تدارس عدة اتفاقيات شراكة ضمنها تلك التي تربط المجلس بجمعيات رياضية، وكذا تلك المتعلقة بدفتر تحملات تدبير محطة القطار بالمدينة، وإنجاز طرق قروية على مستوى جماعتي أجدير وبورد.

وعرفت الدورة أيضا تقديم عرض حول المراحل التي قطعتها الدراسة التقنية لإنجاز منطقة حرة بتازة تهدف إلى استقطاب الاستثمار وتطوير النشاط الاقتصادي في الإقليم.

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