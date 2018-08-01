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شداتهم الكاميرا .. سيدتان دارو السحور والشعوذة داخل مقبرة بالقنيطرة يوم عاشوراء

بتاريــخ : 21 شتنبر 2018 / 00:40 شداتهم الكاميرا .. سيدتان دارو السحور والشعوذة داخل مقبرة بالقنيطرة يوم عاشوراء | مجتمع
شداتهم الكاميرا .. سيدتان دارو السحور والشعوذة داخل مقبرة بالقنيطرة يوم عاشوراء
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة ضبط سيدتين، تقومان بأعمال سحر وشعوذة داخل مقبرة بمدينة القنيطرة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة ضبط سيدتين، تقومان بأعمال سحر وشعوذة داخل مقبرة بمدينة القنيطرة.

وحسب ناشري الفيديو فإن إحدى كاميرات المراقبة، رصدت اليوم الخميس، سيدتان، تقومان بأعمال سحر وشعوذة داخل قبر بمقبرة البوشتيين بمدينة القنيطرة، ما دفع بشابين إلى ترصدهما لمحاولة إزالة الطلاسم التي تم دفنها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث طالب الجميع بنشره حتى يفتضح أمر السيدتين، معبرين في الوقت نفسه عن غضبهم بسبب استغلال بعض ضعاف النفوس لهذه المناسبة للقيام بأعمال سحر وشعوذة.

‫شوف تيفي

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