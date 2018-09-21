الفقر والتهميش يخرج قدماء المحاربين وأرامل ومتقاعدي العسكر والقوات المساعدة بزاكورة للشارع للاحتجاج ''صور'' ﻿

خرج عدد من قدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين والقوات المساعدة أول أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة زاكورة تنديدا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشون في كنفها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خرج عدد من قدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين والقوات المساعدة أول أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة زاكورة تنديدا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشون في كنفها.

وردد عشرات المشاركين في هذه الوقفة شعارات مناهضة لسياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها المسؤولون تجاه مطالبهم الرامية إلى تحسين ظروف عيشهم، مؤكدين أن أغلبهم يعيش وسط القهر والفقر والمعاناة ومن بينهم الأرامل اللواتي تركهن أزواجهن بدون معيل ولا أجرة في المستوى التي من شأنها أن تنقذهن من براثن الفقر والعوز، ومصاعب الحياة اليومية.

هذا، وطالب المحتجون من السلطات الوصية والمسؤولين الإداريين التحرك العاجل لإيجاد حلول آنية وعاجلة، تضمن لهم كمتضررين أدنى شروط العيش الكريم و توفر لهم سبل العيش كغيرهم من فئات المجتمع، لا سيما وأنهم قدموا خدمات جليلة للوطن، ومن العيب والعار أن يظلوا على الهامش، ولا أحد ينصت لمعاناتهم وفق تعبير أحد المشاركين في الوقفة.