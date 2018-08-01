وزارة الثقافة والاتصال ستشرع في التوصل بملفات طلب الدعم برسم 2018 للمقاولات الصحفية الناشرة للجرائد الإلكترونية ﻿

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، اليوم الخميس، أن مصالح الوزارة المكلفة بملفات الدعم العمومي، ستشرع ابتداء من 01 أكتوبر الجاري إلى غاية الـ 15 منه، في التوصل بملفات تجديد وثائق طلب رقم

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أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، اليوم الخميس، أن مصالح الوزارة المكلفة بملفات الدعم العمومي، ستشرع ابتداء من 01 أكتوبر الجاري إلى غاية الـ 15 منه، في التوصل بملفات تجديد وثائق طلب رقم اللجنة الثنائية وملفات طلب الدعم برسم سنة 2018، وذلك بالنسبة للمقاولات الصحفية الناشرة للجرائد الإلكترونية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ بهذا الشأن، أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرصها على إعمال المقتضيات الخاصة بحرية خدمات الصحافة الإلكترونية المكفولة والمضمونة قانونيا، وتنزيل المقتضيات المتعلقة بضمان استفادة قطاع الصحافة والنشر من الدعم العمومي، ومن التدابير التحفيزية العمومية المخصصة له، وسعيا إلى تأهيل وتطوير قطاع الصحافة الإلكترونية والارتقاء بها، وترسيخا لمبادئ الديمقراطية والتعددية وتنوع وسائل الإعلام.

وأشار ذات المصدر إلى أن المصالح المختصة للوزارة قد وضعت جميع الوثائق المطلوبة عبر موقعها الرسمي www.mincom.gov.ma