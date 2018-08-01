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انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 23:09 انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا | بوليتيك
انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
تم اليوم الخميس انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين للمؤتمر العام للوكالة، التي تنعقد هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا،

شوف تيفي

تم اليوم الخميس انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين للمؤتمر العام للوكالة، التي تنعقد هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا، بعد أن تلقى المغرب دعما جماعيا من المجموعة الأفريقية ، حيث ستمتد مهام المملكة بمجلس المحافظين لفترة عامين، من عام 2018 إلى عام 2020.

وأكد سفير المملكة بالنمسا والممثل الدائم للمملكة، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لطفي بوشعرة ، الذي قدم أمس الأربعاء، ترشيح المملكة خلال المناقشة العامة، أن ''ولاية المغرب ستكون في خدمة إفريقيا وجميع الأفارقة ''.

وأضاف بوشعرة، حسب بلاغ للسفارة، أنه بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قام المغرب بتطوير الخبرات الوطنية في مختلف المجالات، التي تسمح له اليوم بتبادل تجاربه المتراكمة مع الدول الأعضاء الأخرى، خاصة الدول الأفريقية.

وذكر الدبلوماسي المغربي أنه ''بفضل التعاون الوثيق مع الوكالة ، طورت المملكة خبرة متميزة في مجال الصحة ومكافحة داء السرطان وكذا في مجالي المياه والفلاحة والزراعة ،و البيئة والتغذية والسلامة والأمن ''.

 

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