 الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه النهائية ﻿
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الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه النهائية

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 23:01 الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه النهائية | بوليتيك
الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه النهائية
تمكن أحمد لمرابط السوسي من استرجاع مقعده البرلماني عن عمالة المضيق الفنيدق، بنتيجة ساحقة، تجاوز من خلالها خصومه السياسيين بفارق كبير.

شوف تيفي:

تمكن أحمد لمرابط السوسي من استرجاع مقعده البرلماني عن عمالة المضيق الفنيدق، بنتيجة ساحقة، تجاوز من خلالها خصومه السياسيين بفارق كبير.

حيث أفرزت النتائج شبه النهائية الخاصة بالانتخابات الجزئية في عمالة المضيق الفنيدق، حصول الحاج السوسي عن حزب الحمامة 3457 صوتا، متجاوزا غريمه السياسي عن حزب العدالة والتنمية الذي حصل على نصف عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح الأحرار بـ 1806 صوتا، وجاءت النتائج شبه النهائية كالتالي:


التجمع الوطني للاحرار: 3457
العدالة والتنمية : 1806
الحركة الشعبية : 1558
الحزب الليبرالي : 603
فيدرالية اليسار : 211

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة هو صاحب الطعن في نتائج الانتخابات السابقة لأن الحاج السوسي كان قد استعمل صورته في ''البروفايل'' طيلة الحملة الانتخابية، و كانت المحكمة الإدارية قد وافقت على الطعن المقدم.

بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا في مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 عن الدائرة الانتخابية نفسها.

والغريب في الأمر أن حزب الأصالة والمعاصرة صاحب الطعن لم يقدم أي مرشح، في الانتخابات التي تمت إعادتها اليوم.

وللإشارة فقد قام رئيس المجلس الإقليمي بترك الباب مفتوحا أمام المناضلين لدعم أي مرشح شاؤوا من الأحزاب المنافسة.

وبالرغم من كل هذا تم استرجاع المقعد البرلماني من طرف الحاج السوسي.

 

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شوف تيفي المغرب الحاج السوسي استرجاع مقعد البرلماني النتائج الشبه النهائية

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