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مجلس الحكومة يوافق على مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 22:57 مجلس الحكومة يوافق على مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان | بوليتيك
مجلس الحكومة يوافق على مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان
تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون رقم 73.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية

شوف تيفي:

تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون رقم 73.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان، موقع بالرباط في 20 يوليوز 2018.

وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن الاتفاق الذي تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المتعلق بمشروع القانون الخاص به، يهدف إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين.

وأضاف أن الاتفاق يروم أيضا تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

 

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